Crisis de ansiedad de Ricardo Peralta en premiere de Wicked

La noche de la premiere de "Wicked" en México se tornó inesperadamente difícil para Ricardo Peralta, y es que la presencia del influencer no fue del agrado de los fans y desde el primer instante en el que pisó la alfombra amarilla del evento fue acompañado por los gritos de "¡fuera!", los abucheos y las rechiflas del público.

Aunque Peralta intentó manejar la situación con prudencia; incluso, con humor, el momento, terminó impactándolo profundamente.

Horas después del incidente, el creador de contenido recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores que el peso emocional que la situación le había dejado era tanto que atravesaba por una fuerte crisis de ansiedad.

En sus historias de Instagram, Peralta publicó un mensaje en el que se podía leer la hora: 3:57 AM y la frase: "Nunca había sentido este nivel de ansiedad en mi vida".

Pero eso no fue todo, en un segundo post escribió la frase: "We could all be better. We should all be better" (Todos podríamos ser mejor. Todos deberíamos se mejor). Mensaje que fue lanzado para sus detractores.

La reacción de los asistentes está relacionada con la polémica participación de Ricardo en "La casa de los famosos", donde no sólo hizo fuertes comentarios contra varios de sus compañeros, sino que incentivo y celebró los ataques que recibieron por parte del llamado team Tierra, además de las críticas a la actriz y cantante, Danna (Paola), voz oficial de "Wicked" en español.

A pesar de que el influencer ya ha admitido que su comportamiento en el reality lo ha hecho reflexionar y buscar ayuda profesional para reconstruirse, todavía no ha logrado cambiar la imagen que dejó al público y mucho menos que éste lo perdone.