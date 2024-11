Escándalo de contenido sexual y problemas legales entre Liam Payne y Maya Henry

Liam Payne pudo haber enfrentado más problemas legales antes de su muerte el 16 de octubre. Según reportes recientes, el exintegrante de One Direction habría enviado a su expareja, la modelo Maya Henry, y a su familia, fotografías y videos de contenido sexual sin su consentimiento en el pasado.

De acuerdo con "PageSix", el cantante y su equipo legal recibieron una carta de cese y desistimiento el 9 de octubre, una semana antes de su trágica muerte en Buenos Aires, tras caer del tercer piso del hotel CasaSur Palermo. En la carta se aseguraba que Payne mandó "fotografías de sus genitales y varios videos de él realizando actos sexuales perturbadores".

El documento también acusaba al músico de intentar distribuir material visual íntimo de Maya y se cree que de su última pareja, la influencer Kate Cassidy, quien lo acompañó en sus últimos días de vida.

Según la carta, Maya recibió un mensaje en Instagram a principios de octubre de una mujer que afirmaba conocer bien a Liam y que había estado en contacto con él durante años. La mujer alegaba que la voz detrás de "Story of my life" la había estado contactando insistentemente, enviándole correos electrónicos de iCloud y preguntándole si quería ver fotos desnudas de su exnovia o de su nueva pareja. La mujer, quien se mantuvo en el anonimato, aseguró que rechazó la propuesta y quería alertar a Maya sobre las acciones de la celebridad.

Los abogados de Henry presuntamente advirtieron que tomarían acciones legales contra Payne si él continuaba "difamando, acosando o intimidando a Maya y su familia". Además, le dieron un plazo de 10 días hábiles para desistir de cualquier intento de difundir las imágenes, pero no logró cumplirlos.

Se desconoce si Payne respondió antes de su fallecimiento, pero se sabe que estaba lidiando con una gran preocupación debido a sus problemas legales, que parecían estar afectando su vida personal y profesional.

Maya y Liam estuvieron juntos entre 2018 y 2022, pero la modelo ha afirmado que el cantante continuó contactándola de manera obsesiva después de la ruptura. "Me llena el teléfono con mensajes desde diferentes números. Nunca sé de dónde vendrá", denunció en TikTok. Además, mencionó que su madre también recibió mensajes de Payne y que él creaba nuevas cuentas de iCloud para acosarlas.

La modelo llegó a relatar que Liam intentó manipularla emocionalmente al mencionar su problema con las drogas. "Siempre me enviaba mensajes diciendo que iba a morir. No me sentía bien", contó. Aunque en algunas ocasiones Maya le ofreció ayuda, Payne seguía buscando contacto con ella, incluso pidiendo a su madre que la llamara.

Mientras tanto, la muerte de Liam Payne sigue siendo investigada en Argentina, y Maya no ha hecho comentarios públicos sobre el suceso.