Dolor y familia: Laura Zapata tras muerte de Ernestina Sodi

Aunque hermética, Laura Zapata ha demostrado el dolor que atraviesa tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi, con la que vivió un secuestro hace más de dos décadas, mismo motivo por el que se distanciaron.

La actriz ha contado con el apoyo y respaldo de gran parte de sus seguidores, luego de que se insinuara que, tras el deceso de "Titi", Laura habría realizado una fiesta el día en que se dio a conocer que su deceso.

Laura y Ernestina fueron secuestradas en 2002 y, los perpetradores del delito soltaron a la actriz para que se encargase de la negociación de la recompensa para la liberación de su hermana menor, y tras el caso, la relación entre ellas no volvió a hacer igual.

En su libro "Líbranos del mal", Ernestina narró los hechos que vivió los 34 días que estuvo en cautiverio, junto a Zapata y 11 días más, que fue los que pasó sola. Sin embargo, a lo largo de la obra, la escritora sugeriría que su hermana era cómplice de la banda de secuestradores, con quienes aparentemente se habría coludido tiempo antes del secuestro.

A este malentendido se sumaron otros y, tras la muerte de su madre Yolanda Miranda, y por los problemas de salud que su abuela, doña Eva Mange, atravesó, acabaron por disolver todo tipo de comunicación entre la villana de las telenovelas y sus hermanas.

Por ello, cuando "Titi" ya se encontraba delicada de salud, la actriz expresó que veía difícil un escenario en que pudieran llegar a una reconciliación, pero, sobre todo, acaró que sí se puso en contacto con una de sus familiares, su sobrina Marina Sodi, la única que se preocupó por doña Eva en su momento.

Tras enviar un último mensaje a su sobrina, este ya no obtuvo ninguna réplica, por lo que la actriz tomó la decisión de respetar el espacio de la familia y no hacer ninguna otra manifestación, más que rezar por Ernestina todos los días.

Pasaron los días y, el pasado día 9, Camila Sodi dio a conocer su madre había fallecido el día anterior, lo que motivó a la prensa a visitar la casa de Laura Zapata que, visiblemente sensible, confió que su familia, por parte de los Zapata, los O'Farril y los Bretón, la reconfortaron.

Sin embargo, hubo algunos medios en los que se aseguró que la actriz había realizado una reunión familiar a raíz de lo sucedido, aunque ella aclaró que se trató de una visita de algunos integrantes de su familia para darle apoyo y aliento, debido a que no fue requerida en el funeral de su hermana.

Y, si bien, hay muchas personas que han mostrado desacuerdo con la forma en que Zapata se conduce, en este caso, la actriz cuenta con el respaldo de las redes sociales, en donde la mayoría de sus seguidores han señalado que creen en sus palabras y el dolor que está atravesando: "Lo lamento, Laura, abrazo fuerte". "Es un gusto saber que tiene una familia que la apoya en momentos tan difíciles". "Me encanta como es Laura Zapata, no es hipócrita ni falsa". "Esa reunión familiar fue para Laura un apoyo y compañía de seres queridos que la aceptan y la quieren, ya que las demás no la incluyeron y no se reconciliaron". "Laura muy mesurada y coherente con sus actos". "Conocemos tu corazón y tu bondad, tu nobleza y fortaleza". "No estás sola, aquí estamos contigo todos los que te queremos". "Eres una reina".