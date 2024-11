Yeri Mua denuncia a Naim Darrechi por acoso en Halloween de Belinda

La cantante Belinda realizó un Halloween la noche del 31 de octubre que contó con la presencia de influencers y artistas como Luis Gerardo Méndez, La Divaza, Karla Díaz, Lele Pons, entre otras personalidades.

Dicha celebración se denominó "Beliween", donde hubo disfraces, sorpresas y polémicas.

Yeri Mua denuncia acoso de su ex Naim Darrechi en Halloween de Belinda

Lo anterior, luego de que la influencer Yeri Mua asistiera al evento y denunciara a su exnovio Naim Darrechi de haberla acosado durante la noche.

Por medio de Instagram, la cantante compartió un video donde se le puede observar solicitando a su círculo que ignoren a Naim, dejando en claro que no tiene intención de retomar su relación. Afortunadamente, la presencia de sus amigos le permitió evitar un enfrentamiento más directo.

Aunado a ello, en la descripción del video llamó "agresor" a su expareja: "Y que me topé al agresor de mi ex en la fiesta y me empieza a acosar porque quería a fuerzas hablar conmigo y mi amiga me tuvo que ayudar".

"Sigan dejando que viva en México y va a seguir haciéndole esto a las mujeres, ya regresenlo a España, por fa", añadió en la grabación que subió a X la usuaria @lacomadritaof_.

Finalmente, en un segundo video detalló que "quería subir mis pruebas de lo que pasó, porque yo no sé con qué intención se me acercó esta persona, la cual, claramente, no quiero tener cerca de ninguna manera en mi vida".

Naim Darrechi responde a video de Yeri Mua

Por su parte, el influencer compartió un video de hace un mes, donde la cantante aseguró que sólo anduvo con una persona por su físico. "¿Ustedes hablarían así públicamente de su agresor? (Este video es de hace un mes)".

"Yeri eres bien doble cara y bien hipócrita, pero eso ya se sabía, nada nuevo", sentenció.