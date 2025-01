La maternidad en la vida de Cazzu

La trapera argentina Cazzu celebra el éxito de su nueva canción "Dolce", que ha alcanzado el primer lugar en reproducciones en varios países de Latinoamérica. Para compartir este logro con sus seguidores, publicó imágenes inéditas del detrás de cámaras del video musical, en el que su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal, tuvo un papel protagónico.

En su perfil de Instagram, primero publicó una foto en lencería negra junto a una persona caracterizada como el diablo, uno de los personajes principales del videoclip, y posteriormente mostró un video de la bebé sobre una carreola, con los primeros acordes de "Dolce" sonando de fondo.

"Inti muy bebé mientras fabricábamos la canción", escribió Cazzu en la publicación. En el material audioovisual también se pueden ver los pequeños pies de Inti jugando mientras su madre trabaja.

La cantante también reveló lo mucho que su hija disfrutó el ambiente de la grabación. En un momento, se ve a Inti señalando al hombre vestido de diablo, en lugar de asustarse. "Mi hija amando al tipo rojo con cuernos", comentó Cazzu, destacando el entusiasmo de la pequeña por el personaje.

En otra publicación, Cazzu compartió una imagen en la que aparece cargando a su hija, quien llevaba un conjunto rosa, mientras ella misma usaba una playera del mismo color. La maternidad es algo que la artista celebra abiertamente, pues su hija se ha convertido en el centro de su vida y parece acompañarla incluso en su trabajo.

"Dolce" sigue encabezando las tendencias en YouTube, con más de 6 millones de vistas, y ha logrado destacar en países como Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, México y Perú.

¿"Dolce" fue escrita para Christian Nodal?

Aunque la letra de "Dolce" parece abordar la desilusión amorosa de Cazzu, con un toque de regional mexicano -género asociado con Christian Nodal-, la cantante ha aclarado que la canción no tiene ninguna conexión con su relación pasada.

En su perfil de X (anteriormente Twitter), Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, despejó las dudas de sus seguidores: "No. La canción la escribí en un momento donde no me pasaba nada malo, a veces así es la creatividad".

¿Cazzu en México?

Recientemente, Cazzu emocionó a sus seguidores al compartir una foto de un cartel promocional de su canción en Reforma 222, en la Ciudad de México. Esto generó especulaciones sobre posibles conciertos en el país, aunque la cantante aún no ha confirmado ninguna fecha ni brindado más detalles.