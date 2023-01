Irma Miranda lució capa con la imagen de María Félix en Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- El martes pasado en el certamen de Miss Universo la mexicana Irma Miranda impactó con su participación en la competencia preliminar, no sólo por su seguridad y carisma, también por los bellos atuendos que portó, entre ellos un pareo blanco que llevaba impreso el rosto de "La Doña", María Félix.

Pero esto no fue casualidad, la consigna para las 84 participantes era que, durante la pasarela en traje de baño, debían llevar un pareo donde plasmaran a través de una pintura, algo representativo del país del que son originarias e Irma no dudo en poner a "La Doña".

"Ella fue uno de los iconos mexicanos más populares e importantes. María era conocida por su audacia, elegancia y fuerte carácter. Nunca deja que la gente decida por ella. Ella siempre supo que era capaz de hacer cualquier cosa que se propóngase, pero lo más importante es que María nunca sacrificó, lo que era por nada ni por nadie", escribió Irma en una publicación en su cuenta de Instagram, donde hay un par de fotos de ella luciendo ese pareo.

La Mexicana Universal 2022 señaló que ella al igual que la diva del cine mexicano, es de Sonora y que la actriz es una gran fuente de inspiración, porque además de haber sido una mujer adelantada a su tiempo, da un mensaje poderoso: "nunca dejes de ser tú misma".

También explicó por qué este lienzo llevo tres colores, naranja, rosa y morado, el primero por el alto a la violencia, el segundo para apoyar la investigación y prevención del cáncer de mama; porque uno de los fines de Irma es aprovechar la plataforma que ofrece Miss Universo, para apoyar y defender a las mujeres.Como era lógico esta obra de arte fue encargada a otra mujer, la artista plástica Blanca Hinojosa Garza, que es originaria de Monterrey, Nuevo León; y quien también manifestó su emoción por ver su trabajo expuesto ante el mundo, usando la misma red social."No puedo explicar lo contenta que estoy. Demasiado feliz de que mi arte esté en Miss Universo. Un reto para mí, siempre dije que un día mi arte lo iba a ver todo el universo y hoy se cumplió. Los sueños siempre se cumplen agarrados de la mano de Dios".