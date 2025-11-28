logo pulso
It: Welcome to Derry - Episodio 6 se estrena en HBO Max

El episodio 6 de It: Welcome to Derry llega a HBO Max con nuevas sorpresas y terror

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 02:12 p.m.
A
It: Welcome to Derry - Episodio 6 se estrena en HBO Max

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- La nueva serie de HBO Max "It: Welcome to Derry", ha generado gran expectativa, dejando a muchos fanáticos en suspenso, intriga y ansiosos por ver más episodios de esta serie.

Esta serie se adentra en el universo creado por Stephen King y desarrollado por Andy Muschietti situado en Derry, un pueblo embrujado, en los años 1960. Se centra específicamente en los orígenes del legendario y terrorífico payaso Pennywise.

HBO Max, a través de su plataforma de streaming, revela un episodio por semana todos los domingos, por lo que en esta ocasión te contamos cuándo será el próximo estreno.

¿Cuándo ver el episodio 6 de It: Welcome to Derry?

El estreno del sexto capítulo de It: Welcome to Derry llegará a la plataforma de streaming el 30 de noviembre, a las 20:00 horas, tal y como está establecido en su programación.

Hasta ahora, el Capítulo 5 marca el regreso del payaso Bill Skarsgård como Pennywise, donde el grupo de niños y soldados son llevados a la icónica casa de Neibolt Street, que es un punto de acceso a la alcantarilla.

En este escondite es donde se encuentra It, el cual atrae a los personajes con alucinaciones con miembros familiares para generar confianza y poder atacarlos.

Finalmente, la operación del ejército fracasa, terminando con la partida del soldado Hallorann quien deberá adaptarse a sus nuevas habilidades psíquicas que obtuvo dentro de la alcantarilla, conectándolo con su pasado y el "resplandor".

