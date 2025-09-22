logo pulso
"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Itatí Cantoral revela que le negaron trabajo tras convertirse en mamá

Itatí Cantoral comparte su experiencia sobre la maternidad y su regreso al cine con una divertida historia familiar.

Por El Universal

Septiembre 22, 2025 06:02 p.m.
Itatí Cantoral revela que le negaron trabajo tras convertirse en mamá

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aunque es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, no todo en la carrera de Itatí Cantoral fue miel sobre hojuelas. La propia actriz reconoció que, después de haber participado en proyectos tan exitosos como "María la del Barrio", muchas veces le cerraron las puertas por cumplir uno de sus más grandes sueños: ser madre.

Durante la promoción de su nueva película, "Desastre en Familia", Cantoral recordó lo complicado que fue combinar la maternidad con su trabajo. Incluso, reveló que varios productores le negaron una oportunidad ya fuera por estar embarazada o porque acababa de dar a luz.

"Agradezco profundamente a mis hijos que han trabajado conmigo y los he tenido en los camerinos desde que nacieron. También agradezco a las empresas y a los directores que me lo permitieron, porque muchas veces me quitaron trabajo por estar embarazada o recién parida", dijo en conferencia de prensa.

La actriz, sobre todo, destacó el apoyo de Emilio Larrosa y Morris Gilbert, quienes le dieron facilidades para ejercer ambos roles.

Según contó Itatí, el primero le asignó un camerino adaptado con cuna, área de juegos y hasta niñero durante las grabaciones de "Hasta que el dinero nos separe"; mientras que el segundo, le reservó un papel en teatro para que pudiera dar a luz a su hija María Itatí y reincorporarse después.

Itatí regresa a la pantalla grande con una historia llena de enredos y en la que la frase: "ponte en mis zapatos" cobra un sentido diferente.

"Desastre en familia" sigue a un matrimonio que un día despierta en los cuerpos de sus hijos adolescentes, lo que los obliga a regresar a la escuela y enfrentar sus problemas desde otra perspectiva.

Según contó la actriz, cuando le ofrecieron el proyecto no dudo ni un minuto en aceptarlo, ya que tanto ella como su hija son fanáticas de "Un viernes de locos", cinta donde Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis intercambian cuerpos.

En esta comedia mexicana, Itatí comparte créditos con Ariel Miramontes, quien da vida a su pareja; mientras que Karla Gaytán y Diego Peniche dan vida a los dos jóvenes de la casa.

"Desastre en familia" dirigida por Manuel Caramés, llegará a las salas de cines este jueves 25 de septiembre.

