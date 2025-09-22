Ultiman a un hombre en riña en Santo Tomás

Un hombre de 37 años de edad fue asesinado a balazos dentro de un domicilio en la colonia Santo Tomás, aparentemente consumía bebidas embriagantes en una reunión con otros compañeros y al final salieron de pleito, por lo que uno de ellos sacó un arma y disparó contra el rival dándole muerte.

El hecho ocurrió alrededor de las nueve de la noche del sábado cuando, según testigos, varios hombres consumían alcohol en una vivienda de la calle Campo Bello de la referida colonia, perteneciente a Soledad.

En determinado momento empezaron a discutir y uno de los presentes sacó un arma de fuego disparando varias veces contra su rival, el cual se desplomó al piso con diversas lesiones.

Los testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y arribaron paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas, quienes atendieron al herido pero se percataron que ya había perdido la vida víctima de las lesiones que presentaba.

Ante el llamado de auxilio, elementos de la Guardia Civil Estatal de Soledad llegaron al lugar como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área para que las demás autoridades iniciaran las indagatorias.

Personal de Servicios Periciales revisó la escena del crimen y se recogieron al menos siete cartuchos percutidos de calibre .9 milímetros, siendo el cuerpo enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y entregarlo a los familiares para la sepultura respectiva.

El ahora occiso fue identificado como David de 37 años de edad y la Fiscalía General del Estado inició ya la carpeta de investigación respectiva para localizar al autor del homicidio, el cual logró darse a la fuga pero ya se encuentra identificado.