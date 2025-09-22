Maleantes dan muerte a un jovencito a tiros

Un joven fue ultimado a balazos por individuos armados, quienes lo persiguieron hasta darle alcance para dispararle de corta distancia para luego darse a la fuga, esto a la altura del fraccionamiento Caldera, cerca de un salón de fiestas.

El hecho se suscitó cerca de las 22:30 horas del sábado cuando el ahora occiso, un joven de 23 años de edad aproximadamente, fue interceptado por sujetos armados en la calle Rayón, cerca del fraccionamiento referido, en Soledad.

Al verse en peligro, el joven empezó a correr pero los delincuentes lo siguieron y una vez que lo alcanzaron le dispararon, cayendo de esta forma frente al número 722 que corresponde a una finca utilizada como salón de fiestas, en el fraccionamiento Caldera.

Luego del ataque los delincuentes se fugaron y los testigos pidieron auxilio, acudieron al sitio paramédicos de Soledad, quienes atendieron al joven pero se percataron que había perdido la vida a causa de los impactos de bala recibidos.

Policías de la Guardia Civil de Soledad llegaron como primeros respondientes y acordonaron la zona, más tarde personal de Servicios Periciales realizó una inspección en busca de indicios; el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia para entregarlo a los familiares.

Elementos de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias mientras que la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta respectiva para dar con los autores del asesinato y proceder en su contra de acuerdo a la ley.