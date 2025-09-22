Asesinan a dos hermanas a golpes en Mexquitic de C.

MEXQUITIC.- Dos jóvenes hermanas fueron encontradas asesinadas a golpes en una casa de madera en la comunidad de Agua Señora, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, en un hecho que ha conmocionado a los habitantes del lugar.

Fue a las dos y media de la tarde de este domingo, cuando a las corporaciones policiales se dio el reporte sobre el hallazgo de dos jovencitas asesinadas dentro de la casa improvisada que se ubica entre el monte, cerca del camino principal de la comunidad y a unos 200 metros del Libramiento Norte.

De acuerdo a la información recabada, se trataba de dos jovencitas de 17 y 23 años de edad, hermanas entre sí, cuyos cuerpos fueron localizados en la casa de madera por sus propios familiares.

Según los hechos, los parientes al notar la desaparición de las dos hermanas se dieron a la tarea de buscarlas y preguntar por toda la comunidad sobre su paradero, uniéndose también la autoridad local.

Al acudir a la casa referida, con sorpresa descubrieron que dentro estaban las jóvenes, las cuales presentaban múltiples golpes en el rostro y se encontraban ya sin vida.

Tras el hallazgo, elementos de la Policía Municipal de Mexquitic llegaron al lugar como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área, solicitando también la presencia del resto de las autoridades para que se iniciaran las indagatorias.

La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación del caso bajo el protocolo de feminicidio, a fin de esclarecerlo hasta sus últimas consecuencias y dar con el paradero de las autores para proceder conforme a la ley.

Agentes de la Guardia Civil Estatal acudieron al apoyo a las diligencias mientras que la Policía de Investigación y peritos realizaron el levantamiento de los cuerpos de las infortunadas, que fueron enviados al Servicio Médico Legista en donde se les practicaría la autopsia para entregarlos a los familiares para la sepultura correspondiente.