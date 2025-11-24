J Balvin anuncia concierto en CDMX para 2026

El cantante de reguetón J Balvin confirmó que volverá a la Ciudad de México (CDMX) en 2026, después de su exitoso show en el Flow Fest, donde sorprendió a miles de fanáticos y celebró al reggaetón mexa interpretando éxitos como "Loco contigo", "Con Altura" y "Blanco", entre otros.

A través de redes sociales, por fin se dieron a conocer los detalles de su gira, en la que el reguetonero visitará al menoselelDe acuerdo con el cartel oficial, el concierto de J Balvin en CDMX se llevará a cabo en el. El intérprete colombiano promete sorprender al público tras retirarse temporalmente de la música en 2022.Lapara el concierto en CDMX será el, mientras que lase realizará elen punto de las 11:00 horas, tanto en taquillas como a través de Ticketmaster.

Captan a J Balvin comiendo tacos callejeros

A través de su cuenta, José Álvaro Osorio Balvín, conocido artísticamente como J Balvin, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que se grabó esperando su orden en un puesto de tacos típico de la capital.

A diferencia de otros artistas, el cantante decidió alejarse de los locales gourmet y de las "salsas que no pican" para demostrar que no le teme a los tacos callejeros.

En el video, que se viralizó en Instagram, se observa a J Balvin disfrutando del momento junto a su orden de tacos y burlándose de sus propios errores al grabar su reacción ante la comida típica mexicana.

