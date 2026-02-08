J Balvin: 'El idioma no es una barrera para Bad Bunny en el Super Bowl'

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- J Balvin sale en defensa de Bad Bunny y afirma que, el lenguaje de su música es universal, por lo que no habrá ningún impedimento para que sus fanáticos, de habla no española, conecten con el boricua durante su presentación en el Super Bowl.

El cantante colombiano arribó a California, en donde se llevará a cabo el partido entre los Patriots y Seahawks, y fue captado por las cámaras de "TMZ".

Mientras caminaba por las calles del "estado dorado", Balvin fue cuestionado acerca de las dificultades que podría suponer el hecho que, gran parte de la audiencia del Levi´s Stadium de Santa Clara, California, hablan únicamente inglés y, por lo que ha sugerido "el Conejo malo", su show será completamente en español.

Con cara de disgusto, el cantante de "Ginza" expresó que el idioma no es ninguna barrera para su colega que, como el cantante más escuchado del mundo, ha sabido traspasar los sesgos culturales que mantienen distantes a unas naciones con otras.

Para argumentar su punto, el originario de Medellín expresó que, cuando era pequeño y escuchaba hip hop, no dominaba en inglés, pero no era necesario para sentirse identificado con los ritmos que lo influenciaron ampliamente para convertirse en uno de los exponentes de urbanos más reconocidos de los últimos años.

"Aprendí y crecí escuchando hip hop, no sabían lo que decían, simplemente vibraba con ello".

Firme, J Balvin espera que los fanáticos de "el Conejo malo" disfruten del espectáculo de 13 minutos y se dejen llevar por los ritmos:

"Sólo tienen que aprovechar el sabor, eso es todo lo que tiene que hacer, esos son seguidores".