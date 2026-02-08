logo pulso
Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa

Un hombre es asistido por paramédicos luego de ser agredido por una mujer en Santa Rosa con un bote de cerveza, sufriendo lesiones graves.

Por Huasteca Hoy

Febrero 08, 2026 12:34 p.m.
A
Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa

CIUDAD VALLES. Una mujer agredió a un hombre en el camino principal de la colonia Santa Rosa; se desconocen los motivos, pero el individuo acabó descalabrado.

La noche del sábado, los paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a un hombre que se encontraba herido, en la calle Santa Rosa, cerca del puente del mismo nombre.

El afectado dijo que una mujer le arrojó una lata de cerveza llena y, para su mala fortuna, le atinó en la cabeza; además, se le fue encima a golpes, y aunque logró esquivar los puñetazos, no se salvó de un pisotón.

La agresora ya no se encontraba en el lugar y, debido a que la herida que tenía en la cabeza era grande, tuvo que ser trasladado a un hospital.

