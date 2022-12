James Cameron casi golpea a Weinstein por defender a Del Toro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Uno de los incidentes más recordados en la historia del Oscar será la bofetada que Will Smith le propinó a Chirs Rock durante la ceremonia que se realizó en febrero de este año. El incidente ocurrió totalmente en vivo y luego de que Rock bromeara sobre la alopecia que Jada Pinkett, esposa de Smith, padece, por lo que pudo ser visto por los millones de espectadores que se encontraban frente a su televisión.

Pero este no sería el primer episodio de este tipo que sucedería en la gala, de acuerdo con el cineasta, James Cameron, él también estuvo a punto de golpear a otro importante colega con tal de salir en defensa de uno de sus mejores amigos, el director mexicano Guillermo del Toro.

En una entrevista que concedió a la revista Vanity Fair, el creador de "Avatar" reveló que todo sucedió en 1997, justo la noche cuando arrasó gracias a la cinta "Titanic", y es que después de recibir su estatuilla tuvo un encontronazo con Harvey Weinstein que casi termina en una pelea.

Cameron reveló que para ese entonces, Harvey se acercó a él para alardear sobre su estudio de cine, Miramax, y como habían creado a grandes artistas gracias a él; luego el director recordó que Del Toro ya le había contado que tuvo muchos problemas con Harvey durante la filmación de "Mimic", incluso, que llegó a tratarlo mal, lo que encendió su furia.

"Estaba sucediendo en el piso principal y la música (ya) había comenzado a sonar para volver a nuestros asientos. La gente que nos rodeaba decía: '¡Aquí no! ¡Aquí no!'. Como si estuviera bien pelear en el estacionamiento, pero no estaba bien allí cuando sonaba la música y estaban a punto de comenzar", dijo.

En alguna ocasión el propio mexicano se refirió a su experiencia de trabajar con Weinstein como lo peor que lo había sucedido en la vida, por encima, incluso, que el secuestro de su padre, para el cual Cameron le ayudó a cubrir el rescate.