Historia de amor: Jamie Lee Curtis y Christopher Guest celebran 40 años juntos

Jamie Lee Curtis, la recordada estrella de "Freaky Friday", y el músico Christopher Guest están festejando cuatro décadas de matrimonio. A través de redes sociales, la actriz de 66 años compartió una emotiva publicación en la que recordó su boda, celebrada en una lluviosa tarde de diciembre de 1984.

La publicación incluyó una fotografía en blanco y negro que muestra a la pareja caminando de la mano entre los invitados al festejo. "Hoy hace 40 años, a las 4:30, Christopher y yo nos casamos. Nos queríamos, pero apenas nos conocíamos", escribió Curtis, quien destacó cómo el tiempo les ha permitido conocerse por completo mientras su amor se mantiene intacto.

A lo largo de estos años, la pareja formó una familia con sus hijas Ruby y Annie Guest y enfrentó juntos los altibajos de la vida. "Nos tomamos de las manos ese día mientras caminábamos de vuelta por el pasillo y todavía estamos tomados de las manos hoy. Supongo que el comienzo de "mi mano en la tuya.", añadió con ternura.

En una reciente entrevista con "The Today Show", Curtis reflexionó sobre su relación, señalando que el humor ha sido un pilar fundamental: "Aún me hace reír más que cualquier ser humano. Estoy segura de que hay algo en mí que le gusta, aunque no sé qué es".

Inicialmente la pareja había planeado una gran fiesta para conmemorar el aniversario: "También vivimos en una casa que tiene 100 años. Tenía grandes planes, era como 'Cariño, nuestra casa tiene 100 años, tenemos 40, hagamos una gran fiesta en nuestra casa'. ¡Se fue, nada! Vamos a celebrarlo sólo por estar juntos en la misma ciudad al mismo tiempo".

Apenas se conocieron Curtis y Guest se enamoraron perdidamente. Por eso sufrieron tanto los meses en que estuvieron separados. Por eso también, los tiempos se aceleraron. Un día de septiembre, mientras hablaban por teléfono, él le contó que había pasado la tarde caminando por la Quinta Avenida. "¿Qué hiciste allí?", le preguntó ella". "¿Te gustan los diamantes?", le retrucó él. Tres meses después se casaron. Fue el martes 18 de diciembre de 1984 a las cuatro de la tarde, en la casa de Rob Reiner. Tanto Tony Curtis como Janet Leigh estaban allí. El catering fue de Hugo´s, el lugar donde se vieron por primera vez. El evento no tuvo nada de grandilocuente, salvo para los novios: dijeron "sí, quiero", bailaron unos pasos, cortaron la torta, comieron y se fueron a casa.

Curtis y Guest intentaron tener hijos poco tiempo después de casarse, pero las cosas se complicaron: tenían problemas de fertilidad. "La adopción era la única manera de tener una familia", confesó ella en el boletín Point of View de Pact. Y eso fue lo que hicieron: la pareja adoptó en 1986 a Annie y en 1996 a Ruby. "La maternidad es todo un cliché maravilloso. Hay algo inexplicable que sientes. Es un compromiso permanente, uno por el que he cambiado mi vida para cumplirlo", explicó a la misma publicación. Consagrada autora de libros infantiles, Curtis publicó en 1986 "Cuéntame de nuevo sobre la noche que nací", un libro sobre "niños y familias reales".

Cuando la relación comenzó, tanto Curtis como Guest eran famosos. Con el paso de los años, a diferencia de otras parejas de celebridades que no pudieron con la competencia de egos, cada uno encontró su espacio, y se apoyaron en cada momento.