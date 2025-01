Victoria Ruffo defiende a Eugenio Derbez por dichos a Selena Gómez

Los comentarios que Eugenio Derbez hizo sobre la actuación de Selena Gómez en "Emilia Pérez" le han cobrado graves consecuencias, con la pérdida de millones de seguidores que reprueban su actuar, sin embargo, también hay quien ve el lado positivo de expresarse con libertad y, una de ellas, es Victoria Ruffo, pues a pesar de que suele ser dura con el actor, en esta ocasión, consideró que está en todo su derecho de dar a conocer su opinión.

La actriz fue captada en las inmediaciones del Teatro Silvia Pinal, en donde se presenta la obra "Las Leonas", por lo que fue cuestionada acerca de qué opinión le merecía que su ex fuera blanco de críticas por considerar que el trabajo de Selena, en su más reciente cinta, era "indefendible", pues su dominio del español daba mucho que desear.

"La Queen" expresó que, a su parecer, el actor no hizo ningún daño al expresarse, pues como cualquier espectador que acude al cine a ver una película, tiene la libertad de emitir su juicio acerca del contenido de la misma.

"Yo creo que todos somos libres de comentar y de tener una opinión con respecto a lo que sea, un cuadro, una película, una novela, un libro".

Aunque aclaró que el hecho de que no encuentre el lado malo en las declaraciones del padre de José Eduardo no significa que esté de su lado y en contra de Selena, de la que confió, no ha visto ninguna película.

"No es solidarizarme, creo que todos tenemos una boca, unos ojos y unos oídos y podemos decir lo que sentimos, ¿no?, no lo veo mal, (a Selena) nunca la he visto, he escuchado algo de sus canciones, pero nunca la he visto en un trabajo actuar, no podría decirse si (su actuación está) bien o mal".

Por su parte, expresó que cuando hace una crítica, trata de hacerla separadamente de su profesión, pues su opinión es generada como la de una espectadora más y no como la de la actriz.

"Yo cuando voy al cine o voy al teatro, yo no voy como actriz, voy como espectadora y me siento con la capacidad de poder decir si sí me gusto o no me gustó, pero como espectadora, si te pones a criticar como actriz, pues yo creo que no debe de ser".

A la postre, envió un mensaje a las personas que tienen otra forma de pensar con respecto a dar a conocer su opinión.

"Hay que ser felices y hay que entender a la gente y las situaciones, está el mundo tan de cabeza por todos lados, que no debe ser más accesible para todas las cosas".