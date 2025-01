VIDEO | Confrontación por Xenofobia en el Metro de la CDMX

El Metro de la Ciudad de México continuamente se vuelve escenario de diversos conflictos, pues la cantidad de gente que usa este transporte a diario, muchas veces resulta en aglomeraciones en los andenes y vagones, provocando incomodidad e intolerancia entre los usuarios ante diversas situaciones.

Recientemente en TikTok se volvió viral una confrontación en el metro, que a diferencia de muchas, la parte agresiva solo venía de una mujer que lanzó un fuerte comentario en contra de una extranjera, la cual decidió grabar el momento en que acusó a la mujer de insultarla por hacerle un comentario xenófobo.

La ciudadana francesa de nombre Solene se encontraba en el andén del metro Etiopía, cuando al pasar fue interceptada por una señora que le lanzó un comentario agresivo, aparentemente le dijo que se regresara a su país, por lo que decidió grabarla mientras la confrontaba.

#extranjera #Mexico #Mexico ? son original - la_chica_summer @solnelemoing Nunca pensé vivir algo así ya que tengo casi 7 años viviendo en México y siendo más que agradecida por todo lo que me ofrece este gran país, su gente y su cultura... Aquí me siento orgullosamente en casa y se me hace muy injusto que alguien se atreviera a insultarme así de forma gratuita mientras caminaba #discrimination

Al inicio del video, se escuchó la voz de la joven cuestionando a la señora: "¿Por qué me insultas?, ¿por qué me dices esto?... porque yo estoy caminando"; al no dar ninguna respuesta y notar que la estaban grabando, la mujer lanzó su brazo contra ella para tirar su celular.

Debido a ello, la extranjera le gritó: "tú no me tocas, tú me insultaste", para que la situación no escalara. Asimismo, la francesa la encaró diciendo: "yo tengo siete años viviendo aquí, ¿cuál es tu problema?".

La mujer negó todo y no le contestó ninguna de las preguntas que le hizo la francesa que le exigía una explicación por su odio.

En un día, el video ya superó las 22 mil vistas y en los comentarios se desató un fuerte debate entre los internautas, pues las opiniones se dividieron al acusar a la mexicana de protagonizar un acto de xenofobia y por otro lado, la defendieron por hacerle esa sugerencia a la francesa, mencionando los problemas de la gentrificación en México.