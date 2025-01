Revelaciones de Javier Ceriani sobre Daniel Bisogno

El periodista argentino Javier Ceriani, uno de los que ha dado seguimiento continuo a la salud de Daniel Bisogno, afirma que, si el conductor enfermó, fue por el estilo de vida que llevó por mucho tiempo, sugiriendo que fue el consumo de alcohol y su tendencia a las fiestas lo que vulneró su estado.

Mucho se ha dicho en torno a la salud del conductor, su estado provocó que, poco tiempo después del trasplante de hígado que recibió, los conductores de "Ventaneando" dejaran de actualizar la información de cómo se encontraba, como hicieron puntualmente desde 2023, cuando fue hospitalizado por complicaciones hepáticas.

Ceriani fue uno de los periodistas que siguió informando sobre el estado del "Muñeco", de forma extraoficial, sugiriendo que, en más de una ocasión, cuando era dado de alta, dejaba pasar muy poco tiempo para reanudar su vida social, lo que entorpecía su recuperación.

En una entrevista reciente, el argentino estimó que, si Bisogno perdió su salud, fue porque, por años, sostuvo un estilo de vida en que el alcohol y las fiestas estuvieron muy presentes, por lo que con el tiempo, su cuerpo le habría pasado factura.

"Le pasó lo que le pasó por todo lo que yo conté, si estás consumiendo drogas rosas y se está yendo con los chiquitos de 20 años a tomar y a rumbear, llega una edad en que tienes que acostarte temprano", expresó.

Ceriani destacó que Bisogno, aun cuando estaba delicado de salud, no desistió de acompañar a su pareja, Charly Moreno, a eventos sociales y reuniones que, posiblemente, han sido un factor para que su condición siguiera mermando.

"No puedes seguirle el ritmo a un chico de la zona rosa, la realidad es que él se enfermó porque el cuerpo también no lo cuidó, no puedes tener cincuenta y pico de años y estar al ritmo de un chico de veinte, porque el chico de veinte tiene salud y tiene testosterona y se alimenta bien, pero ya viejito...", expresó.

No perdió el toque sarcástico al referirse que, otro factor que pudo detonar su estado, fue el ambiente que había en "Ventaneando", sugiriendo que Bisogno no podía evidenciar sus preferencias sexuales por el pensamiento conservador de algunos de sus compañeros.

"Se enfermó, el cuerpo le pasó factura; estar tanto en el closet también enferma, aguantar a Pati Chapoy, aguantar a Pedro Sola y esa presión de 'no salgas del closet' porque se enojan los de Azteca", consideró.

Aclaró que el hecho de que tenga ese punto de vista, en relación a lo que Bisogno ha atravesado, no significa que no le desee una pronta mejoría, ya que espera que recupere su salud.

"Yo le deseo lo mejor, yo no quiero que Bisogno se muera, quiero que siga viviendo para seguir criticándolo".