Anahí Rompe el Silencio: "Siempre Me He Conducido con Rectitud" Tras Controversia con Televisa

Con una expresión tranquila y acompañada por su esposo, el político Manuel Velasco Coello, Anahí está dejando atrás la controversia en la que se vio involucrada esta semana, después de que se le acusara de un supuesto fraude por parte de Televisa, relacionado con el programa "¿Quién es la máscara?".

A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de RBD compartió una imagen en la que, sonriente, mira a la cámara mientras el amor de su vida le da un beso en la mejilla.

Anahí también aprovechó la oportunidad para agradecer los mensajes de apoyo que recibió durante la controversia, dedicando unas palabras especiales a Manuel: "Gracias. Y tenerte siempre a mi lado, guerito", escribió con orgullo.

Ayer 14 de enero, la cantante y actriz publicó un comunicado en el que aseguró estar en contacto con Televisa para resolver el problema y reveló que había terminado su relación profesional con Danna Vázquez, quien se encargaba de su gestión de relaciones públicas.

Anahí y Vázquez fueron acusadas de haber actuado de manera inapropiada al filtrar el regreso de Anahí a la televisión y de obtener de manera indebida la lista de los famosos que participaron en la sexta temporada de "¿Quién es la máscara?", donde Anahí fue parte del panel de investigadores. Además, ambas fueron mencionadas respecto a hacer pública esta información en los medios.

Anahí negó estas acusaciones, y poco después se dio a conocer que la empresa había demandado a la actriz por fraude, exigiendo la devolución de los 400 mil dólares (más de 8 millones de pesos) que recibió por su participación en el show.

¿Qué incluyó el comunicado de Anahí?

En el comunicado compartido en su perfil de Instagram, Anahí aclaró que su participación en el programa fue completamente honesta y sin malas intenciones. Afirmó: "Siempre me he conducido con total rectitud. Nunca he tenido nada que ocultar y esta no es la excepción".

Por su parte, Televisa detalló que ha decidido dejar sin efecto las acciones legales que había iniciado contra Anahí, aunque no emitieron una postura sobre la situación con Danna Vázquez.

En su perfil, la famosa ha recibido numerosas muestras de apoyo, incluso de colegas como Carlos Rivera, Melissa Mochulske, y el influencer Juanpa Zurita, entre otros.