Javier Ibarreche lanza contundente crítica a "Barbie, la película"

Javier Ibarreche es uno de los influencers y críticos más queridos del mundo del entretenimiento. El influencer se dio a conocer en TikTok tras compartir sus opiniones sobre los estrenos más esperados en el cine y la televisión.

Como era de esperarse, sus seguidores le solicitaron una reseña sobre "Barbie". A cargo de Greta Gerwig, la cinta llegó a cines el pasado 20 de julio y tal parece que está cumpliendo con las expectativas que la crítica vaticinaba.

Ibarreche no demoró en compartir sus impresiones con el fandom de la muñeca. Y por medio de redes sociales reveló si la película fue un éxito o un fracaso, con base en sus conocimientos cinematográficos.

Javier Ibarreche ofreció una breve sinopsis de la cinta estelarizada por Margot Robbie y en seguida la comparó con "Lego" (2014) por tratarse de un juguete popular con el que se busca llevar al espectador a la reflexión.

El tiktoker destacó algunos aspectos positivos de Barbie, como el hecho de cuestionar los roles de género, la imposición de estándares de belleza, la perfección y el papel de "Ken" en Barbieland.

"Plantean este contraste entre el mundo de Barbie, donde Barbie tiene toda clase de profesiones y responsabilidades, mientras que los Kens sólo existen para las Barbies. Eso versus el mundo real donde Barbie encuentra que ser mujer representa todo tipo de dificultades", señaló.

Ibarreche aseguró que le pareció un contraste divertido, sobre todo porque la producción exprimió todo el concepto de la muñeca de Mattel, incluyendo su historia y múltiples referencias.

"Llegó un punto, y esto es completamente percepción personal, que la película yo sentí que le daba vueltas al mismo tema. Y en el proceso de darle vueltas a lo mismo hay personajes que de plano quedaron de adorno".

El influencer mencionó que el "hype" o la euforia que posicionó a Barbie como el evento cinematográfico más esperado del año, no cumplió del todo sus expectativas, sobre todo en la parte final: "creo que esperaba más".

Javier Ibarreche añadió "Me parece una película divertida. Estoy seguro que, hay quienes la van a amar y hay quienes la van a odiar (...) La pasé bien, pero tampoco me voló la cabeza".

¿Quién es Javier Ibarreche?

Javier Ibarreche es un influencer de 29 años. También se desempeña como comediante y dramaturgo, pues se graduó de la carrera de Teatro y Actuación por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Antes de su paso por internet trabajó como docente. Y en plena época de pandemia comenzó a ganar fama en TikTok, gracias a sus reseñas dedicadas a la industria del entretenimiento.

Ha realizado numerosas entrevistas a celebridades, como Jame Lee Curtis y Florence Pugh, pues este 2023 cumplió su sueño de cubrir una gala de los Premios Oscar.