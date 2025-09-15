Jenna Ortega deslumbra en los Emmy 2025 con un top atrevido y lleno de pedrería

La 77.ª edición de los Premios Emmy se celebró la noche del domingo 14 de septiembre en el Peacock Theatre en Los Ángeles, donde las celebridades desfilaron por la alfombra roja con sus mejores atuendos.

Una de las más aplaudidas fue la joven actriz Jenna Ortega, quien sorprendió con un top "statement" repleto de pedrería multicolor y perlas, una pieza que mezcla moda y arte con un estilo tan sensual como elegante.

Ortega, conocida por su papel protagónico en la serie Merlina, compartió escenario con Catherine Zeta-Jones para presentar el premio a Mejor actriz de reparto en serie dramática, que fue entregado a Katherine LaNasa, de The Pitt.

El look de Jenna Ortega en los Emmy

La actriz eligió un diseño de Sarah Burton para Givenchy, perteneciente a la colección debut otoño-invierno 2025 de la firma. En la pasarela se presentó con pantalones de pernera amplia, pero Jenna lo reinterpretó con una falda negra larga con abertura pronunciada, que le dio equilibrio y contraste al brillo del top.

El detalle más llamativo fueron las piedras en gran tamaño y de diferentes formas, que creaban un efecto asimétrico en la parte inferior del top, mientras la parte superior mantenía un cuello alto elegante y manga sisa. Ortega completó el conjunto con sandalias de plataforma en negro, un clásico que armonizó su estilismo.

El maquillaje estilo gótico

Aunque su vestimenta no tuvo guiños al gótico, Jenna Ortega sí llevó un maquillaje con estética "soft gothic": smokey eyes, labios en rojo oscuro y cejas ligeramente decoloradas. El peinado recogido con mechones sueltos enmarcó su rostro, reforzando su sello personal.

De esta manera, la actriz de 22 años confirma su lugar como ícono de moda de su generación, imponiendo tendencia al llevar las joyas más allá de collares o pendientes, integrándolas en piezas de alta costura.