Jennifer Aniston cumple 54 años

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- La amiga que todos quieren cumple años. Jennifer Aniston, la popular estrella de cine y televisión celebra este 11 de febrero 54 años y lo hace con más proyectos en cine y plataformas.

Jennifer Joanna Aniston nació en Los Ángeles, California, el 11 de febrero de 1969. Su rostro es conocido desde hace 33 años, cuando en 1990 obtuvo sus primeros personajes en la serie "Molloy" y en la cinta "Camp Cucamonga".

Cuatro años después y con 25 años a cuestas obtuvo uno de los papeles más importantes de su vida al personificar a "Rachel Green" en la longeva serie de televisión "Friends". Para muchos, ella se convirtió en la "amiga" que todos querían tener y gracias a este papel se posicionó como una de las actrices más reconocidas y mejor pagadas de ese momento.

Fue tanta la influencia de este personaje en la cultura pop que su mítico corte de cabello se convirtió en tendencia durante la segunda mitad de la década de los años noventa y cuyo estilo no solo fue replicado por los fans, sino también por otras actrices, aunque con el tiempo, la propia Aniston reconoció que fue una de las peores decisiones que pudo tomar en cuestión de moda.

Pese al éxito, Aniston no se quedó estancada con su personaje de "Rachel" y pronto se convirtió en una taquillera de películas románticas a lado de Adam Sandler con quien protagonizó "Una esposa de mentiras" y años después "Misterio a bordo", cinta que de hecho tendrá una secuela a estrenarse en marzo de este año.

En la carrera de Jennifer también destacaron cintas como "Viviendo con mi ex", "Quiero matar a mi jefe", "El caza recompensas", "Marley y yo", "Todopoderoso" y "Mi novia Polly".

En 2014, la popular californiana demostró que es más que un rostro bonito y una sonrisa simpática y optó por estelarizar "Cake", una cinta dramática que cuenta la historia de una mujer que intenta sobrevivir tras un fatal accidente que le quitó lo que más amaba en la vida y cómo poco a poco comenzará a sanar sus heridas físicas y psicológicas.

Otro ejemplo que nos muestra el lado más ambicioso de la rubia es la serie de Apple TV, "The morning show" que narra la vida detrás de cámaras de un programa matutino de televisión. El elenco no solo respalda el trabajo de Aniston, quien se codea junto a Reese Witherspoon, Juliana Margulies, Steve Carrel, Greta Lee y Karen Pittman, sino que nos muestra el lado más rudo e intrigante que esta madura actriz puede dar.

Drama o comedia, Jennifer Aniston es una estrella que a sus 54 años está demostrando que aún tiene mucho por aportar y demuestra que se puede ser bella y exitosa en cualquier etapa de la vida.