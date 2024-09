La evolución de Jhayco en 'Le Clique: Vida Rockstar (X)'

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Fueron necesarios tres años de trabajo y espera, pero el cantante y reggaetonero puertorriqueño Jhayco está de vuelta con la trilogía "Le Clique: Vida Rockstar (X)" en la que participan DJ Khaled, Peso Pluma, Quevedo, Kapo, Eladio Carrión, Bryant Myers y Omar Courtz.

"Este disco ha crecido conmigo, me ha ayudado a encontrar mi identidad, que yo traigo al género, cuál es mi color que yo aporto a esto del reggaetón y la música", dijo Jhayco en una entrevista reciente desde Miami.

Son tres partes (Le Clique o la familia, Vida Rockstar o el movimiento, y X o los éxitos) por cada año en el que Jhayco no publicó un álbum desde su "Timelezz" de 2021.

"No creo que 14 o 15 temas fueran a ser suficientes", dijo.

Jhayco eligió artistas emergentes como Omar Courtz y Kapo para sus colaboraciones.

"No necesito un artista grande o de tal talla, este es un álbum enfocado solamente en mí, para mis fanáticos", dijo.

Aunque también se dio gusto con Yandel, Peso Pluma, Quevedo y DJ Khaled para reflejar la parte de "Vida Rockstar" y "X" de su álbum de 29 canciones.

Entre los temas llama la atención "Viene BASQUIAT..." que está inspirada en el pintor expresionista pop Jean-Michel Basquiat fallecido a los 27 años en 1988.

"Me identifico con él mucho, la gente decía que era loco, me entiendes, y yo me identifico con eso, aparte de que era mitad puertorriqueño", señaló Jhayco, quien se dijo apasionado del arte plástico y el cine.

"Soy un bebé, todavía estoy aprendiendo mucho", apuntó. "Lo amo mucho, tengo un Picasso, tengo muchas piezas de arte".

En "Le Clique: Vida Rockstar (X)" Jhayco experimentó con nuevos ritmos como el dembow en "3D", que tiene como invitados a Tivi Gunz y De La Rose o el punk rock de "Vida Rockstar", inspirada en sus épocas como fan de Blink-182. Con Peso Pluma se adentra en la música regional mexicana en "Ex-Special", uno de los temas que lanzó previo al álbum, al igual que "Holanda".

"Passoa" con Kapo es un afrobeat sensual y una de sus canciones que, dice, son más aptas abuelas y hermanos menores.

DJ Khaled es su invitado en "Le Clique" en la que también participa el puertorriqueño Yovngchimi.

"Me da mucha alegría que pudimos mezclar esas culturas", dijo sobre la participación del DJ estadounidense.

Jhayco rapea en solitario en el hip hop "Murci" que no quiere una Barbie sino una Brat. Sabe lo que son las brats, o más bien las Bratz, desde antes de que arrasaran este verano con Charli XCX.

"¡Claro! Tengo cinco hermanas", dijo Jhayco, que es el mayor de siete hermanos en total. "Me gustan más, van más con mi estética y con mi flow".

Jhayco estará de gira por Estados Unidos en noviembre, comenzando en Miami y pasando por Dallas, Chicago y Los Ángeles entre otras ciudades.