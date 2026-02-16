Jimmy de "Pongámoslo a prueba" y Flores el Patrón se subirán al ring
Evento combina boxeo digital con música en vivo y busca apoyar la lucha contra el cáncer.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Elboxeo dejó de ser exclusivo de los profesionales
y ahora también se convirtió en espectáculo digital.
En México, los combates entre celebridades e influencers han encendido las redes sociales y agotado boletos en cuestión de horas, confirmando que el ring también es terreno de likes y reproducciones.
Uno de los eventos que impulsó esta ola fue Supernova, una función que mezcló espectáculo y rivalidades digitales. Ahí destacaron combates como el de Alana frente a Gala Montes, además del enfrentamiento entre Escorpión Dorado y Franco Escamilla, donde el humor y la intensidad se apoderaron del cuadrilátero.
La tendencia continúa y ahora toma un giro con causa. A la par de nuevas ediciones de estos espectáculos, se prepara Knockout al Cáncer, una velada que busca combinar nocauts con solidaridad.
Esta vez, todas las miradas apuntan a dos personalidades con fuerte presencia en redes sociales: Jimmy, rostro del proyecto digital "Pongámoslo a prueba", y el empresario viral conocido como "Flores el Patrón", quienes llevarán su popularidad del mundo online al cuadrilátero en uno de los combates más esperados de la velada.
La pelea está programada para el 21 de marzo. A partir de las 17:00 horas, las puertas de Grand Forum, Coyoacán, se abrirán para dar paso a una velada que combinará intensidad sobre el ring, espectáculo en el escenario y un objetivo solidario que marcará el tono de la noche.
Las entradas ya pueden adquirirse a través de Passline por 750 pesos. Para quienes no puedan asistir, la velada también se transmitirá en vivo mediante el canal oficial del evento en YouTube.
Asimismo, entre combate y combate, el ring se transformará en escenario musical, pues el público podrá disfrutar shows en vivo de Marlene Calderón, Perro Pachamama, El Negro Más Guapo, Corpus, la banda Seguimos Volando, Kp Caramelo, Tony Balardi, entre otros, quienes aportarán ritmo, humor y energía.
