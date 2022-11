Joaquín Cosío también arremete contra la falta de apoyo al cine

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- La reciente decisión de la AMACC (Academia Mexican de Artes y Ciencias Cinematográficas) de suspender por tiempo indefinido la edición 2023 de los premios Ariel, a causa de la crisis financiera por la que atraviesa, ha causado gran polémica en el mundo del espectáculo. Primero fue el realizador Guillermo del Toro quien reaccionó y no sólo se ofreció a pagar, de su bolsillo, el costo de las estatuillas y otros detalles de la ceremonia para que esta se realice, sino que también habló contra la falta de apoyo del gobierno al sector cultural.

Pero el ganador del Oscar no es el único que se ha expresado sobre este tema, ahora es el actor Joaquín Cosío quien se pronunció sobre los difíciles momentos que vive La Academia y en general el cine mexicano.

En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS noticias, el intérprete del "Cochiloco" aseguró que los presupuestos que maneja el gobierno están claramente desproporcionados, ya que han dejado en el desamparo al sector del séptimo arte, ocasionando que un evento tan importante para el país esté pendiendo de un hilo: "Se desamparan estos eventos, como el Ariel, que es un evento muy importante que tiene cerca de años otorgándose. No estamos de acuerdo en que no haya presupuesto para este tipo de eventos, pero sí para fomentar la militarización del país", dijo.

Cosío también explicó que pese a las declaraciones emitidas por la Secretaría de Cultura, en las que se detalla que en el 2022 México realizó más películas que nunca, el sector del cine sigue sintiéndose desprotegido: "Es un despropósito muy radical que se restrinjan estos apoyos y se destinen a otros rubros como la militarización del país, que eso cuesta y mucho", agregó.

Sobre las críticas que se ha hecho a la calidad de las cintas que se realizan en nuestro país, el actor se dijo en total desacuerdo, ya que los proyectos que han sido premiados tanto por el Ariel como en festivales y entregas en otras partes del mundo, han dejado el nombre del país muy en alto. "La películas que ha premiado el Ariel son importantes para nuestra cultura. Son proyectos serios que no tienen que ver con esta banalidad que se nos acusa. El cine mexicano tiene de todo, hay una producción muy grande".

Además, destacó que la desaparición de fideicomisos y apoyos del gobierno en pro de la industria cinematográfica es un claro ejemplo de que el cine y la cultura no es una prioridad en el país: "Está desamparando el área cinematográfica porque no se considera importante, de hecho no es una prioridad para este gobierno", finalizó.