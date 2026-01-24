JOHANSSON Y BLANCHETT VS IA

Las actrices Scarlett Johansson y Cate Blanchett y el también actor y cantante Joseph Gordon-Levitt se encuentran entre los 700 artistas que han firmado una carta en contra del uso de la Inteligencia Artificial (IA) para explotar obras protegidas por derechos de autor sin permiso.

En un carta abierta publicada en internet, los artistas, escritores y creadores de todo tipo que la suscriben aseguran que "robar nuestro trabajo no es innovación. No es progreso. Es robo, simple y llanamente".

"La comunidad creativa estadounidense es la envidia del mundo y genera empleo, crecimiento económico y exportaciones", señalan. "Pero en lugar de respetar y proteger este valioso recurso, algunas de las mayores empresas tecnológicas, muchas de ellas respaldadas por capital privado y otros inversores, utilizan el trabajo de creadores estadounidenses para construir plataformas de IA sin autorización ni respeto por las leyes de derechos de autor", añaden.