Ejecutan a motociclista en carretera a Peñasco

Un joven motociclista fue ejecutado a balazos cuando circulaba por el Camino a Peñasco, en donde los maleantes le dispararon y enseguida se dieron a la fuga dejándolo tirado a la entrada al Basurero Municipal.

El hecho tuvo lugar alrededor de las ocho de la mañana de este jueves, cuando el ahora occiso se desplazaba en una motocicleta color negro por el Camino a Peñasco.

Fue a la entrada del basurero, a unos dos kilómetros del Periférico Norte, en donde los delincuentes le dispararon de corta distancia provocando que cayera fuera del asfalto y finalmente quedó tirado sin vida junto a su unidad, posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Algunos testigos llamaron pidieron auxilio y al lugar arribaron los paramédicos, quienes atendieron al infortunado pero se percataron que ya había fallecido víctima de las balas recibidas y se avisó a las autoridades.

Elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron como primeros respondientes y aseguraron el área, más tarde arribaron también lementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones.

El cuerpo del infortunado fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le realice la autopsia de ley y entregarlo a los familiares una vez que acudan a reclamarlo, en tanto la Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación respectiva para dar con el paradero de los autores del homicidio.