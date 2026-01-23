logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ejecutan a motociclista en carretera a Peñasco

Maleantes le dispararon a la entrada del basurero, en donde quedó sin vida

Por Redacción

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Ejecutan a motociclista en carretera a Peñasco

Un joven motociclista fue ejecutado a balazos cuando circulaba por el Camino a Peñasco, en donde los maleantes le dispararon y enseguida se dieron a la fuga dejándolo tirado a la entrada al Basurero Municipal.

El hecho tuvo lugar alrededor de las ocho de la mañana de este jueves, cuando el ahora occiso se desplazaba en una motocicleta color negro por el Camino a Peñasco.

Fue a la entrada del basurero, a unos dos kilómetros del Periférico Norte, en donde los delincuentes le dispararon de corta distancia provocando que cayera fuera del asfalto y finalmente quedó tirado sin vida junto a su unidad, posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Algunos testigos llamaron pidieron auxilio y al lugar arribaron los paramédicos, quienes atendieron al infortunado pero se percataron que ya había fallecido víctima de las balas recibidas y se avisó a las autoridades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron como primeros respondientes y aseguraron el área, más tarde arribaron también lementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones.

El cuerpo del infortunado fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le realice la autopsia de ley y entregarlo a los familiares una vez que acudan a reclamarlo, en tanto la Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación respectiva para dar con el paradero de los autores del homicidio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava deja una persona lesionada
Choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava deja una persona lesionada

Choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava deja una persona lesionada

SLP

AP

Conductor resulta herido en un choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava, intervienen Protección Civil Municipal y SSPC.

Detienen a hombre por presunto abuso sexual tras reunión familiar en Zaragoza
Detienen a hombre por presunto abuso sexual tras reunión familiar en Zaragoza

Detienen a hombre por presunto abuso sexual tras reunión familiar en Zaragoza

SLP

Redacción

Investigación judicial por abuso sexual en Zaragoza resulta en detención de Rodolfo Arturo.

Localizan en Axtla a jovencita con ficha de búsqueda en NL
Localizan en Axtla a jovencita con ficha de búsqueda en NL

Localizan en Axtla a jovencita con ficha de búsqueda en NL

SLP

Redacción

Incinera FGR drogas decomisadas en SLP
Incinera FGR drogas decomisadas en SLP

Incinera FGR drogas decomisadas en SLP

SLP

Redacción

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional coordinaron la incineración de drogas en San Luis Potosí