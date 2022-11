Johnny Depp prepara nuevo enfrentamiento legal contra Amber Heard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- Tras varios meses de estabilidad y mantenerse lejos de la polémica, el nombre de Johnny Depp vuelve a sonar fuerte en los medios. Ahora no se trata de ninguna acusación en su contra, sino de su relación con la abogada Joelle Rich, la cual, aseguran, habría llegado a su fin.

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, a tan sólo unos meses de haber iniciado un romance, la pareja decidió tomar caminos por separado y ya no están juntos; aunque los motivos de la ruptura se desconocen por completo.

Lo que tampoco se ha dado a conocer es si Rich seguirá siendo parte del equipo legal de Johnny ahora que prepara un nuevo enfrentamiento legal contra su exesposa, la también actriz Amber Heard.

El protagonista de "Piratas del Caribe" y la intérprete de Mera, en la cinta "Aquaman", se enfrentaron en un juicio por difamación que él promovió, luego de que ella asegurara haber vivido todo tipo de violencia durante su matrimonio. Tras varias semanas de alegatos, declaraciones y diferentes pruebas, el jurado decidió fallar a favor de Depp y concederle la suma de 10 millones de dólares que su ex debía pagarle; sin embargo, él también tenía que indemnizarla con 2 millones de dólares.

Aunque el veredicto se dio a conocer el pasado mes de junio, Johnny no se habría sentido muy contento con el resultado y presentó una apelación para no pagar la deuda que hasta hoy tiene con Amber.

La millonaria cantidad fue otorgada a Amber luego de que el jurado considerara que uno de los abogados de Johnny difamó a la actriz en una entrevista para un medio local; sin embargo, en los documentos que ya fueron presentados ante la corte de Virginia, Depp establece que no debería responsabilizarse por los actos de su abogado, además de que la defensa de su ex nunca pudo probar que esto haya sido verdad.

Johnny quiere que la corte revoque la decisión del jurado por ese único cargo, pero de momento no se ha dado respuesta a su petición. Recordemos que Amber también presentó una apelación pero esta fue rechazada.