Johnny Depp presenta su nueva película en el Festival de Cine de Roma

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- Johnny Depp asistió este sábado a la proyección del filme que dirigió, "Modi - three days on the wing of madness" en la 19 edición del Festival Internacional de Cine de Roma.

La historia del filme trata sobre los últimos días de vida en París del pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani, a quien sus amigos llaman cariñosamente "Modi".

Depp, con sus características gafas moradas, estuvo acompañado por sus protagonistas: el actor francés Bruno Gouery, el actor italiano Riccardo Scamarcio, la actriz italiana Luisa Ranieri y la actriz francesa Antonia Desplat.

"Modi" es el segundo largometraje de Depp tras la cámara tras "The brave" (1997), realizada hace 27 años. "Me dije que nunca más haría otra película, pero esta ha sido como hacer música", dijo Depp sobre su nuevo filme.