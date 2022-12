Johnny Depp se vuelve a vestir de "Jack Sparrow" (video)

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Johnny Depp y un niño de 11 años llamado Kori protagonizaron un emotivo momento en el que el actor de 59 años se volvió a vestir de "Jack Sparrow", su emblemático personaje de "Piratas del Caribe".

El pequeño youtuber Kori, que está en fase terminal por un problema cardiaco, vivió un momento muy feliz cuando su ídolo se puso en contacto con él a través de una videollamada y un video.

Kori, quien lucía un sombrero de pirata al momento de recibir la llamada del actor, no podía creer que su ídolo estuviera platicando con él; Depp fingió que se encontraba en un barco, y a su estilo le dio un tierno mensaje a Kori:"Te deseo la mejor de las suertes, soy tu fan número uno, el Capitán Kori, todo mi respeto y amor"; Kori se mostró emocionado pero también preocupado por sumar más seguidores en Instagram, donde quiere llegar a 200 mil suscriptores.Kori se sometió a dos trasplantes de corazón y, de acuerdo a "Daily Mail", el niño ya está en cuidados paliativos, por lo que el video de Depp fue muy significativo, pues el Capital "Jack Sparrow" le hizo una promesa al pequeño."Capitán Kori... Entiendo que eres todo un canal de YouTube... así que lo que digo es que estaría encantado de seguir tu canal de y les diré a todos mis amigos que sigan tu canal", dijo Johnny en el video que circula en redes.A Johnny Depp le iban a pagar 22,5 millones de dólares por una sexta película de "Piratas del Caribe", pero después de que su ex esposa Amber Heard lo acusó de violencia doméstica, Disney desechó el proyecto, sin embargo, las versiones de su regreso a la saga son cada vez más fuertes, pues en la resolución de su juicio él salió más favorecido que su ex Heard.