Jorge Ortiz de Pinedo despide a Eduardo Manzano con emotivas palabras

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Jorge Ortiz de Pinedo despidió con un mensaje de cariño y admiración a su amigo Eduardo Manzano, con quien trabajó en la serie "Una familia de diez", donde Manzano interpretó al abuelo don Arnoldo López Conejo.

El actor y productor destacó la gracia, el talento y la simpatía de su amigo, aplaudió que haya hecho reír al público con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables.

"Hoy, viernes 5 de diciembre, al minuto uno de la madrugada, dejó de existir nuestro querido Eduardo Manzano, el inolvidable Polivoz, quien con su gracia, talento y simpatía, nos hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables, como el que interpretó los últimos años de su vida: don Arnoldo López Conejo, el abuelo de 'Una Familia de diez'".

Resaltó que Manzano inspira admiración, respeto y cariño, y es indiscutiblemente un icono de la comedia mexicana en teatro, cine y televisión.

"Eduardo es, indiscutiblemente, un icono de la Comedia Mexicana; en Teatro, Cine y televisión fue y será siempre una figura a la que recordaremos con admiración, respeto y cariño, quien destacó desde sus inicios haciendo pareja con Enrique Cuenca".

Ortiz de Pinedo recordó que compartieron los últimos 15 años en presentaciones, giras y el programa de televisión "Una familia de diez", el cual estará dedicado para él este fin de semana.

"Compartí con él los últimos 15 años, en presentaciones teatrales, giras por toda la República, así como en el programa de televisión, donde todos sus compañeros estamos de luto, y desde luego, las emisiones de este fin de semana de "Tú crees" y "Una familia de 10" estarán dedicadas, con mucho respeto y cariño, para él".

Jorge Ortiz de Pinedo envió el pésame a la esposa de Manzano, así como a sus tres hijos, amigos y público que sigue admirando a "El Polivoz".

Pinedo informó que los restos de Eduardo Manzano serán velados a partir de hoy a las 16 horas en la funeraria García López de General Prim.