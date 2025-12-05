Richard Gere elogia a Sheinbaum en la FIL Guadalajara

El actor estadounidense Richard Gere elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se refirió a otros presidentes como "los malos del planeta".

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) llevada a cabo en la ciudad de Guadalajara, el protagonista de "Mujer Bonita" decidió incluir en su discurso una ponderación a Claudia Sheinbaum, de quien reconoció su manera para lidiar con su homólogo Donald Trump.

"Su presidenta es increíble por cómo lidia con este tipo (Trump), así que le aplaudo", aseveró.

Argumentó que actualmente tenemos el reto de defender el mundo en el que queremos vivir, al señalar que "los malos del planeta nos están desafiando a defender lo que realmente somos".

Sobre Donald Trump, Richard Gere dijo estar "profundamente avergonzado" del presidente que gobierna en su país y lo calificó como "un desafío para todos nosotros".

También hizo referencia a líder mundiales como Viktor Orbán, primer ministro de Hungría; Vladimir Putin, presidente de Rusia y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

"No es solo Trump, tenemos a Orban, tenemos a Putin, tenemos a Netanyahu, tenemos a malos jugadores en el planeta ahora mismo con enorme poder", expresó.

El actor indicó que "necesitamos más mujeres líderes en el mundo, porque suelen representar la compasión y la sabiduría, porque el corazón cálido es parte de su naturaleza, es la evolución de las emociones", agregó.