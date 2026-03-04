José Manuel Figueroa presenta demanda contra Imelda Tuñón
La Fiscalía de CDMX aceptó la denuncia y abrirá carpeta de investigación contra Imelda Tuñón por violencia familiar.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Luego dedemandar a su excuñada, Imelda Tunón, por daño moral
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, ahora José Manuel Figueroa la demandará por violencia familiar y violencia mediática. El cantante argumenta que las declaraciones que la joven ha hecho pueden afectar emocionalmente a su sobrino, el pequeño José Julián.
"Venga la alegría" dio a conocer que, durante el día de ayer, martes 3 de marzo, el cantante presentó, a través de sus representantes legales, una denuncia formal en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, en contra de Imelda.
En el documento, al que tuvo acceso el matutino, indica que Figueroa busca demandar a la joven por los delitos de violencia familiar y violencia mediática.
José Manuel argumenta que, el objetivo de la denuncia, es salvaguardar la integridad física, emocional y jurídica de su sobrino, el cual, considera que podría atravesar secuelas emocionales, debido a la forma en que se ha expuesto parte de su vida privada.
De acuerdo con la información presentada en el programa, esta denuncia ya habría sido aceptada por la Fiscalía; el siguiente paso sería que las autoridades, en este caso, el Ministerio Público, se encargue de abrir una carpeta de investigación para que el proceso penal tenga un sustento.
En febrero, además, el hijo de Joan Sebastian ya había presentado una demanda civil, por daño moral, en contra de Imelda, esto debido a que, a través de redes sociales, Tuñón indicó que José Manuel había abusado sexualmente de su esposo, Julián Figueroa, afirmación que el cantante niega categóricamente.
no te pierdas estas noticias
José Manuel Figueroa presenta demanda contra Imelda Tuñón
SLP
El Universal
La Fiscalía de CDMX aceptó la denuncia y abrirá carpeta de investigación contra Imelda Tuñón por violencia familiar.
Ángela Aguilar responde a rumores de retiro con mensaje y foto
SLP
El Universal
Ángela Aguilar explicó que prefiere el silencio ante rumores y reafirmó su pasión por la música.
Ana Brenda Contreras presenta la serie Polen tras pausa por maternidad
SLP
El Universal
Polen, serie de ViX con Ana Brenda Contreras, se estrenó con alfombra roja en Ciudad de México.