Juan Solo sacará nuevo álbum tras dos años de "ausencia"

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- Juan Solo tardó poco más de dos años en realizar un nuevo álbum, debido a las negociaciones que mantenía con su ahora casa discográfica Universal Music, el artista reconoce que durante el proceso legal con la empresa le hubiese gustado realizar más canciones de forma independiente, pero no tenía la perspectiva actual.

"No la veía tan clara como lo veo hoy, entonces pues ya no hay nada que hacer, toca confiar en que es lo que tenía que pasar, en el proyecto se ve un cambio importante y pienso, que la gente se irá dando cuenta de eso", compartió.

Los abogados, contratos, y demás negociaciones, fueron retrasando el proyecto de Juan más de lo esperado.

"Ese tiempo lo sufrí bastante, pero al final entendí que lo mejor era esto, porque buscaba hacer crecer mi equipo de trabajo, no quería perderme la oportunidad", aseguró el cantautor.

La decisión de abandonar la independencia musical en la que se encontraba, y a partir de la cual podía realizar canciones y lanzarlas mucho más pronto, no fue fácil, sobre todo por los prejuicios que existen en torno a las disqueras en la industria musical.

"He encontrado mucha libertad creativa, y todos esos prejuicios que yo tenía respecto a las disqueras resultaron falsos, creo que cuando eres artista independiente y no sabes cómo trabaja la compañía tiendes a suponer cosas que generalmente no son. Disfruté mucho la independencia, pero estuve 7 años y medio haciendo y deshaciendo, y creo que ahora tocaba probarme", reconoció.

Uno de los prejuicios más grandes y profundos de Juan era el de la libertad creativa, pues no quería que en algún punto: las decisiones sobre su música estuvieran en manos de terceros.

"No quería que como que en algún punto pudiera alguien llegar a cambiar quien soy como artista y la verdad es que cero, nunca he tenido algún momento en el que alguien quiera orillarme a tomar una decisión que no es la que quiero", aseguró.

Para mantenerse en el ambiente musical, hacía colaboraciones con algunos otros grupos.

El último tema que lanzó "Automático", se compuso aproximadamente hace un año, pero fue un sencillo que llamó rápidamente la atención en su equipo, y se coló junto a otras canciones que había estado guardando.

Todo estaba listo para finalmente realizar su segundo proyecto junto a Universal Music, pero una idea invadió al cantante, realizar un largometraje uniendo los videoclips de las 10 canciones que compondrán su más reciente álbum.

"Yo solito digamos que me puse el pie para retrasar el lanzamiento, y pues tuve que esperar por lo menos el primer video, pero a la par se están trabajando los otros 9 que conforman este álbum y el largometraje".

Trabajó sobre la idea "qué tal si retrato una rebanada de vida dentro de un edificio o sea que podrías hacer si tuvieras una cámara infrarroja en diez departamentos", recordó.

"En el primer piso vive una pareja enamorada, en la segunda planta una abuela que la abandonan sus hijos, y a cada historia lo representa una canción. Lo más cañón es que cuando se lo conté a mi equipo me la compraron, era una idea súper ambiciosa y siempre me apoyaron", compartió.

Luego del parón de producciones, dedicarse de lleno a ser padre de su hija Emma, estar en el estira y afloja con Universal, y resistir haciendo colaboraciones, finalmente lanza el primer sencillo de su nuevo álbum.

"Creo que la música te premia cuando no quitas el dedo del renglón y cuando te aferras a ese sueño, lo escuchas mucho cuando empiezas, esto es de resistencia y esto es de resistencia pero hasta que no te ves sufriendo es que lo entiendes", concluyó.