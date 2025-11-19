Jueza desestima caso de agresión sexual contra Vin Diesel

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- El caso que amenazaba con llevar a Vin Diesel hasta la corte dio un giro inesperado muchísimo antes de que un jurado interviniera.

En diciembre del 2023, el protagonista de "Rápido y furioso" fue acusado de presunta agresión sexual por su exasistente, Asta Jonasson.

De acuerdo con el relato de la mujer, los hechos habrían ocurrido en 2010, mientras Diesel filmaba la quinta entrega de la saga, en Georgia. Jonasson aseguró que el actor la obligó a entrar a su habitación de hotel para después tocarse frente a ella.

Sin embargo, la tarde de este miércoles, la jueza encargada decidió desestimar el caso, alegando que no cumple con el requisito básico de jurisdicción. Y es que, Jonasson acudió a la corte de California, cuando los supuestos actos ocurrieron en otro estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según con información publicada por TMZ, la jueza concluyó que las leyes californianas no pueden aplicarse a actos que supuestamente sucedieron fuera del estado.

Pero el caso no solo era seguido por la acusación principal; también había crecido por un conflicto entre abogados. Durante una declaración previa, el representante de Diesel, Bryan Freedman, fue acusado por el de Jonasson, Matthew Hale, de insultarlo y simular un golpe durante una discusión relacionada con la cancelación de las fechas en las que Diesel debía presentarse a declarar.

Hasta la fecha, el intérprete de Toreto no ha dado ninguna declaración al respecto.