Hallan los cuerpos de cinco jóvenes ejecutados

AHUALULCO.- La mañana de este martes, fueron encontrados los cuerpos de cinco hombres ejecutados en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Cerro Blanco, perteneciente al municipio de Ahululaco, presentaban diversos impactos de bala, incluyendo en la cabeza.

El reporte del hallazgo se realizó cerca de las nueve de la mañana cuando se alertó a las autoridades de que a la altura del kilómetro 48 de la carretera a Zacatecas, metidos entre el camino referido, había cinco hombres sin vida tirados en el suelo, todos con huellas de violencia.

Al sitio arribaron como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal de Ahualulco, quienes iniciaron con el protocolo de aseguramiento del área en espera del resto de las autoridades.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que se llevaron a cabo diversas acciones de investigación para esclarecer los hechos sobre los cuerpos que fueron localizados cerca de la entrada a la comunidad de Paso Blanco, en el municipio de Ahualulco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que tras recibir el reporte inicial, elementos de la Policía de Investigación acudieron al lugar y confirmaron la presencia de los cadáveres y trabajaron para su identificación.

Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del área y traslado de los cuerpos a las instalaciones de la Vicefiscalía Científica, asegurando indicios que serán analizados para establecer la posible causa de muerte, así como cualquier otro elemento que permita robustecer la carpeta de investigación.

Indicó la Fiscalía que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación y continuará con las diligencias que conduzcan al esclarecimiento total del caso y a la identificación y ubicación de quién o quiénes resulten responsables.

En su boletín de prensa, la Fiscalía sólo mencionó la existencia de dos cadáveres pero algunas fuentes en el lugar de los hechos confirmaron que se trataba de cinco cuerpos, todos con diversos impactos de bala, principalmente en la cabeza.

Las víctimas son jóvenes de entre 20 y 30 años de edad, todos estaban descalzos y dos vestían pantalones de mezclilla tres pants, así como sudaderas o playeras, por ahora no se informó si ya fueron identificados se está a la espera de ello.