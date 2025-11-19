DIEGO INICIA SU FE

Diego Hernández Delgado recibió el sacramento del bautismo, en una ceremonia.

En la celebración religiosa, Isauro Hernández Aguiñaga y Cindy Tábata Delgado Orozco se encontraban felices con su hijo.

Invitaron de padrinos a: Edwin Chávez Alfredo Chávez y Maricarmen Negrete Rodríguez.

Con el niño, su hermano Leonel Hernández Delgado, sus abuelitos Isauro Hernández y Hortensia Aguiñaga Morán, Sergio Delgado y Laura Orozco, así como sus tíos, primos y amistades cercanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la parroquia de María Madre de la Divina Gracia se efectuó la emotiva celebración, en la que el presbítero invitó a Isauro y Cindy a ser un ejemplo para el pequeño.

Enseguida, le impartió el sacramento de la Iglesia, lo liberó del pecado original y lo convirtió en cristiano.

Más tarde, en la estupenda recepción, los invitados les desearon a los Hernández Delgado prosperidad y felicidad.