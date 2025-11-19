logo pulso
DIEGO INICIA SU FE

DIEGO INICIA SU FE

DIEGO INICIA SU FE

RECIBE EL BAUTISMO; LE DESEAN BIENESTAR

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A

Diego Hernández Delgado recibió el sacramento del bautismo, en una ceremonia.

En la celebración religiosa, Isauro Hernández Aguiñaga y Cindy Tábata Delgado Orozco se encontraban felices con su hijo.

Invitaron de padrinos a: Edwin Chávez Alfredo Chávez y Maricarmen Negrete Rodríguez.

Con el niño, su hermano Leonel Hernández Delgado, sus abuelitos Isauro Hernández y Hortensia Aguiñaga Morán, Sergio Delgado y Laura Orozco, así como sus tíos, primos y amistades cercanas.

En la parroquia de María Madre de la Divina Gracia se efectuó la emotiva celebración, en la que el presbítero invitó a Isauro y Cindy a ser un ejemplo para el pequeño.

Enseguida, le impartió el sacramento de la Iglesia, lo liberó del pecado original y lo convirtió en cristiano.

Más tarde, en la estupenda recepción, los invitados les desearon a los Hernández Delgado prosperidad y felicidad.

