Muere una mujer atropellada en la carretera a México

Una mujer perdió la vida al ser atropellada por un vehículo pesado cuando trataba de cruzar la lateral de la carretera a México, a la altura de la delegación de La Pila, sufrió graves lesiones y cuando los paramédicos la revisaron ya nada había por hacer.

El hecho tuvo lugar cerca de las ocho de la noche de este martes, cuando la ahora occisa caminaba por la lateral referida, bajo el puente de la delegación La Pila.

En determinado momento se aventuró a cruzar la lateral por la parte del retorno cuando un vehículo pasaba por el lugar y el conductor no alcanzó a detenerse para de esta forma atropellarla y le causó severas heridas.

Tras el hecho, el conductor no se detuvo a ayudar a la mujer y continuó su camino sin que nadie se fijara sus características, solamente se sospecha que se trató de algún vehículo pesado.

A los pocos minutos llegaron al sitio los paramédicos de la Cruz Roja, que atendieron ala infortunada mujer pero determinaron que ya había perdido la vida a consecuencia de las lesiones.

Oficiales de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, procedieron a asegurar la zona para iniciar con el peritaje respectivo y más tarde arribó personal de la Fiscalía General del Estado proceden a levantar el cuerpo para iniciar con su trámite legal.

De momento no se informó sobre la identidad de la infortunada pero el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares, mientras que la Fiscalía General del Estado inició ya las investigaciones sobre el paradero del conductor que se dio a la fuga.