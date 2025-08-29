Julia Roberts y Luca Guadagnino debaten sobre feminismo en el Festival de Cine de Venecia

VENECIA, Italia (AP) — Julia Roberts y el cineasta Luca Guadagnino enfrentaron preguntas incisivas sobre la complicidad y el detrimento al movimiento feminista en una conferencia de prensa para "After the Hunt" el viernes en el Festival de Cine de Venecia.

La película, ambientada en el mundo académico donde Roberts interpreta a una querida profesora de filosofía, gira en torno a una acusación de mala conducta. Su protegida, interpretada por Ayo Edebiri, acusa a su amigo y colega, interpretado por Andrew Garfield, de sobrepasarse. El guion de Nora Garrett no ofrece resoluciones fáciles o simples.

Un reportero le preguntó a Roberts si pensaba que la película socava el movimiento feminista y el progreso del movimiento #MeToo.

"No creo necesariamente que reviva un viejo argumento de mujeres enfrentadas entre sí", dijo Roberts.

"After the Hunt" se proyectó el jueves por la noche para la prensa y la industria antes de su estreno el viernes por la noche. Aunque las críticas están embargadas hasta que comience el estreno mundial, ya está generando debate en el festival.

Para Roberts, quien bromeó diciendo que le encantaban "las preguntas fáciles a primera hora de la mañana", el punto son las conversaciones que la película provoca. El lema en el cartel incluso dice "no todo está destinado a hacerte sentir cómodo".

"Así es como queríamos que se sintiera", dijo Roberts. "Todos salen con todos estos diferentes sentimientos, emociones y puntos de vista. Y te das cuenta de en qué crees firmemente y cuáles son tus convicciones porque lo removemos todo para ti. Así que, de nada".

Guadagnino intervino también, diciendo: "Es como vemos el choque de verdades. No se trata de hacer un manifiesto para revivir valores pasados de moda".

Roberts agregó que no están haciendo declaraciones con "After the Hunt". Más bien, le gusta pensar en ello como una cámara que cae del cielo para capturar a estos personajes en este momento espinoso donde todos parecen estar mintiéndose a sí mismos y a los demás.

"Estamos perdiendo un poco el arte de la conversación en la humanidad en este momento", dijo Roberts. "Si hacer esta película logra algo, lograr que todos hablen entre sí es lo más emocionante que podríamos lograr".

La película, que Amazon MGM Studios lanzará en los cines de América del Norte el diez de octubre, también utiliza una tipografía familiar para sus créditos iniciales: el tipo de letra estilo Windsor hecho famoso por Woody Allen en algunas de sus películas más famosas, desde "Annie Hall" hasta "Crímenes y delitos menores". Cuando se le preguntó por qué eligió esto, Guadagnino dijo que la respuesta cruda es: "¿Por qué no?"

Guadagnino elaboró sobre esta elección, diciendo que cuando él y sus colaboradores estaban armando "After the Hunt", no podían dejar de pensar en lo vinculada que se sentía con la "gran obra de Woody Allen" entre los años 1985 y 1991.

"Sentí que era un guiño interesante pensar en un artista que de alguna manera ha enfrentado algún tipo de problemas sobre su ser y cuál es nuestra responsabilidad de trabajar con un artista que amamos", dijo.

La película no se presenta en la competencia principal del festival, por lo que no estará en la contienda por ningún premio el 6 de septiembre, pero es un regreso a un sitio familiar para Guadagnino. El año pasado trajo "Queer", con Daniel Craig, y hace varios años tuvo "Bones & All" ("Hasta los huesos"), con Timothée Chalamet. Su película de triángulo amoroso de tenis "Challengers" ("Desafiantes"), con Zendaya, se suponía que abriría Venecia en 2023, pero las huelgas de Hollywood trastocaron gran parte del festival de ese año y fue retirada.

Roberts tampoco es una novata en Venecia, habiendo trabajado en la ciudad en el pasado, pero esta es su primera vez en el festival.

"Es tan mágico", dijo Roberts sobre la ciudad, aunque en este viaje, dijo "no he hecho nada fuera del trabajo".

La 82ª edición del Festival de Cine de Venecia está en pleno apogeo con muchos estrenos importantes por venir, incluidos "Frankenstein" de Guillermo del Toro, "The Smashing Machine" de Benny Safdie y "A House of Dynamite" de Kathryn Bigelow.