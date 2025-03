Fans de Justin Bieber expresan preocupación por su estado

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Justin Bieber celebra este sábado sus 31 años y lo hace junto a su incondicional esposa Hailey Bieber, en compañía de su hijo Jack Blues, quien nació el pasado 23 de agosto, los festejos se dan en medio de especulaciones sobre la salud física y mental del cantante a raíz de recientes videos que ha compartido en redes sociales y de fotos que le han tomado en la calle.

El cantante canadiense, quien en el pasado tuvo problemas con el alcohol y las drogas, llevaría más de 10 años sobrio, desde que dijo que se alejó de las sustancias nocivas en 2014, aunque admitió que bebe alcohol socialmente.

Su esposa, la modelo estadounidense Hailey Bieber compartió en redes fotografías con su esposo y en familia con su hijo con motivo del cumpleaños del cantante.

En un video que Justin Bieber compartió hace unos días en su cuenta de Instagram, aparece desnudo del torso, luciendo sus múltiples tatuajes y cantando mientras sostiene una bolsa de palomitas.

Los cibernautas lamentan verlo en un estado en el que aparentemente estaría bajo los efectos de alguna droga, algunos, incluso, comparan su comportamiento con el de Britney Spears.

"No entiendo si me tengo que preocupar o si vas a sacar música nueva". No quiero otra Britney". "¡Esto es triste! Ni su bebé le da fuerzas para alejarse de las drogas. Dios ayúdalo por favor". "Deja las drogas Justino y saca un cd nuevo". "Te estás dando de nuevo, te conozco". "Justin, así no quiero que vuelvas si vuelves a la música", se lee.

Mientras los fans del cantante muestran su preocupación por él no sólo por este video que él mismo compartió en redes, sino por unas fotos que circularon a inicios del 2025 en las que se observa a Justin con un aspecto extraño, un representante de los Bieber le dijo a TMZ que la narrativa recurrente de que Justin consume drogas duras es mentira.

Aseguran que Justin está en uno de los mejores momentos de su vida criando activamente a su hijo recién nacido con su esposa Hailey, trabajando en nueva música.

El representante continúa diciendo que el 2024 fue un año "muy transformador para él", ya que terminó con varias amistades cercanas y relaciones comerciales que ya no le servían a su vida.

Insistieron en que la narrativa persistente sobre la salud mental y física de Justin es "agotadora y lamentable y muestra que, a pesar de la verdad obvia, la gente está comprometida a mantener vivas narrativas negativas, salaces y dañinas".