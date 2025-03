Rechazan ciberbullying a Ángela Aguilar

Los fans de Ángela Aguilar no la dejan sola, sus "angelitos", como ella les dice a sus seguidores, se están organizando en redes sociales para mostrarle apoyo ante el ciberbullying que la cantante sigue recibiendo desde que destapó su romance con el también intérprete Christian Nodal.

Para Ángela y la familia Aguilar han sido meses complejos, porque por un lado continúan con sus carreras artísticas juntos y por separado, y por el otro tratan de ignorar el hate (odio) que reciben en las redes.

El ciberbullying es una forma de acoso que se lleva a cabo a través de medios digitales, como redes sociales, Ángela, la más pequeña de la dinastía Aguilar, ha recibido amenazas, difusión de rumores falsos y también mensajes ofensivos y humillantes que de acuerdo con lo que ha dicho su padre Pepe Aguilar, algunas personas "lo han puesto de moda" sin que ellos le hagan mucho caso.

Aunque como respuesta a este ciberbullying, la familia tiene una cuenta en la red sociales X donde se difunden "noticias, comunicados y todo lo relacionado con la familia Aguilar", y donde con frecuencia exponen las noticias falsas sobre ellos.

El grupo de fans de Ángela Aguilar llamado "Nodal & Angela Aguilar" compartieron un mensaje en el que proponen llevar al Carnaval de Mazatlán, donde la tarde de este sábado se presentará Ángela, su hermano Leonardo y su padre Pepe, una rosa roja o una prenda de ese color para apoyar el NO al ciberbullying a Ángela Aguilar.

El grupo invita a que la gente que se quiera sumar a esta dinámica de apoyo a la cantante de 21 años, suba a redes sociales una foto atestiguando dicho apoyo a Ángela, quien recientemente se presentó con éxito en Carnaval Carmen en Ciudad del Carmen.

Previo a este show cantó en Premio Lo Nuestro, donde por cierto dio de qué hablar por su look que incluyó una larga cabellera y un vestido que dejó al descubierto su vientre plano; los comentarios también giraron en torno a la ausencia de su esposo Christian Nodal, quien no la acompañó al evento musical en que también asistió su expareja Belinda.