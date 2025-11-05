K-Pop Demon Hunters 2 regresa en 2029
Los fanáticos de Huntrix y Saja Boys podrán disfrutar de la secuela de K-Pop Demon Hunters en 2029 gracias a Netflix y Sony
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los demonios no han dicho su última palabra... y las cazadoras tampoco.
Después de reventar reproducciones alrededor del mundo, K-pop Demond Hunters prepara su regreso.
De acuerdo con Deadline, Netflix y Sony ya cerraron acuerdos con los realizadores y la secuela está prevista para estrenarse en 2029. Aún no se ha confirmado si llegará primero a cines o directamente a plataformas, y por ahora, ninguna de las compañías ha ofrecido declaraciones oficiales al respecto.
Los fanáticos de las bandas ficticias Huntrix y Saja Boys tendrán que armarse de paciencia, ya que el proceso de producción y animación toma varios años, lo que explica la larga espera antes del estreno.
