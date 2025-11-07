K-pop Demon Hunters acapara nominaciones al Grammy 2026

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El título no engaña: "Golden" está viviendo su momento dorado. La canción principal de "K-pop Demon Hunters" obtuvo cuatro nominaciones al Grammy 2026, impulsado por la interpretación de las surcoreanas Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes dan vida a Huntrix, las cazadoras en la cinta.

El tema fue nominado a canción del año, mejor interpretación de dúo o grupo, mejor canción escrita para medios visuales y mejor grabación mezclada. Además, convirtió a Ejae en la primera compositora coreano-estadounidense nominada en la categoría de canción del año, junto con Mark Sonnenblick, DO, 24 y Teddy.

El remix de David Guetta también sumó una candidatura en mejor grabación remezclada, aunque el premio correspondería al DJ como remezclador.

"Golden" competirá contra "Wildflower" de Billie Eilish; "Manchild" de Sabrina Carpenter; "Luther" de Kendrick Lamar con SZA; "DtMF" de Bad Bunny; "APT." de Rosé y Bruno Mars; "Anxiety" de Doechii; y "Abracadabra" de Lady Gaga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En mejor interpretación pop de dúo o grupo, se medirá con "30 For 30" (SZA con Kendrick Lamar), "Apt." (Rosé y Bruno Mars), "Gabriela" (Katseye) y "Defying Gravity" (Cynthia Erivo y Ariana Grande).

Mientras que en medios visuales, enfrentará a "Sinners" (Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis), "Pale, Pale Moon" (Jayme Lawson), "Never Too Late" (Elton John, Brandi Carlile), "I Lied to You" (Miles Caton) y "As Alive As You Need Me To Be" (Nine Inch Nails).

Las intérpretes destacaron a Variety lo significativo que resulta que tres artistas coreanas estén presentes en nominaciones estadounidenses, pues podría motivar a nuevas generaciones a perseguir sus metas.

El éxito de "K-pop Demon Hunters"

K-pop Demon Hunters se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix con más de 325 millones de reproducciones desde su estreno en junio. También lideró la taquilla estadounidense con cerca de 18 millones de dólares durante su primer fin de semana de agosto, tras el lanzamiento en cines de la versión sing along.

Titulada en español "Las guerreras K-pop", la historia sigue al grupo femenino HUNTR/X —Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) y Zoey (Ji-young Yoo)—, cuyas integrantes son también cazadoras de demonios que protegen en secreto al mundo.

La energía de sus fans alimenta una barrera mágica que mantiene atrapadas a las almas malignas. Todo cambia cuando su enemigo más poderoso (Lee Byung-hun) impulsa a una banda masculina de K-pop para robar el alma de sus admiradoras, obligando al trío a luchar contra criaturas infernales sin descuidar su fama global.

Reacciones de Ejae y Rei Ami

Kim Eun-Jae, conocida artísticamente como Ejae, expresó en Instagram que la emoción que siente supera todo lo que imaginó, ya que apostar por el Grammy siempre fue su sueño: "No importa la canción del año...". Agradeció a los fans, al equipo creativo y a sus compañeras.

Rei Ami publicó un video donde inicialmente decía estar orgullosa de sus colegas incluso sin ganar, pero tras conocerse las nominaciones compartió otro clip llorando de emoción y escribió: "Sin palabras".