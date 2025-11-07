A golpes, matan a supuesto ladrón de motocicletas

Un presunto ladrón fue asesinado a golpes cuando lo sorprendieron robando una motocicleta en una casa de la colonia San Luis, en donde el propietario lo enfrentó junto con otras personas y lo dejó sin vida en la calle.

No obstante, el presunto fue detenido posteriormente por elementos de la Guardia Civil Estatal y se le remitió ante el Ministerio Público para que le defina su situación legal.

El hecho ocurrió después de las tres de la tarde de este jueves, cuando a las corporaciones se reportó que había un hombre sin vida en la calle Décima de la mencionada colonia.

Elementos de la Guardia Civil arribaron al sitio y pidieron ayuda a los paramédicos, pero cuando éstos arribaron y atendieron al hombre, se determinó que ya había fallecido a consecuencia de múltiples golpes que presentaba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según los hechos, después de las tres de la tarde el ahora occiso fue sorprendido en la cochera de la casa apoderándose de una motocicleta, por lo que el propietario lo enfrentó con otras personas, se salieron a la calle en donde fue golpeado y finalmente quedó tirado en el piso ya sin vida.

Elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron a prestar ayuda como primeros respondientes y procedieron acordonar el área donde quedó tirado el cuerpo.

En su intervención, los oficiales llevaron a cabo la detención en flagrancia del hombre señalado como presunto responsable del delito de homicidio, ocurrido tras el intento de robo de motocicleta en la colonia San Luis.

El presunto responsable fue identificado como Andrés “N” de 25 años de edad, empleado de una empresa refresquera, quien reconoció haber participado en la agresión en compañía de otras personas al frustrar el robo de la moto.

Finalmente se le puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar la situación legal del detenido.