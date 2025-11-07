logo pulso
¡HERMOSA NOVIA!

¡HERMOSA NOVIA!

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

ESTUPENDA CELEBRACIÓN ENTRE SERES QUERIDOS Y AMIGOS

Por Maru Bustos

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

José Benito Ponce Galván festejó sus 60 años de vida entre seres queridos y amigos, con una agradable celebración.

Con su esposa Isela Orta y sus hijos Itzel, Alfredo y Marifer Ponce Orta recibieron a los invitados en una cálida atmósfera.

La selecta concurrencia lo felicitó, le expresaron su afecto y admiración y le desearon lo mejor en los proyectos a emprender.

En el feliz encuentro estuvieron sus grupos de amigos, ente ellos compañeros del Club Rotario de San Luis Colonial, con quienes recordó interesantes anécdotas y experiencias que a través de los años hacen más sólida su amistad.

El ambiente, de lo mejor, en una tarde de gran armonía y alegría.

