Muere atropellado un agente de la Guardia Nacional

Un elemento de la Guardia Nacional tuvo trágica muerte en la carretera a México, se aprestaba a ayudar en el caso de un vehículo descompuesto cuando fue atropellado por una unidad desconocida que se retiró del lugar.

El accidente tuvo lugar después de las ocho de la mañana de este jueves, cuando a la altura del kilómetro 153 de la carretera mencionada, cerca de la comunidad El Cerrito, en el municipio de Santa María del Río.

A esa hora el elemento de la Guardia Nacional, División Caminos, detuvo su patrulla para prestar ayuda en el caso de un vehículo que estaba descompuesto sobre el área de acotamiento.

No obstante, cuando descendió de la unidad policial fue atropellado violentamente por otro vehículo, siendo lanzado por los aires para finalmente quedar tirado en el asfalto mientras que el conductor responsable se daba a la fuga del lugar sin que se pudiera obtener las características.

Minutos después llegaron los paramédicos, que procedieron a prestar auxilio al oficial federal pero se determinó que ya había muerto a consecuencia de los golpes que presentaba al ser atropellado.

Otros compañeros del fallecido llegaron a tomar conocimiento del accidente y el caso se turnó ante el Ministerio Público para se inicien las investigaciones para dar con el paradero del responsable.