Kalimba habla por primera vez sobre las acusaciones en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Luego de que Kalimba fuera denunciado públicamente por la cantante Melissa Galindo de presunto acoso y tocamientos indebidos, el intérprete de "No me quiero enamorar" ha defendido su inocencia. A través de un comunicado oficial que publicó en sus redes sociales, el famoso negó que los señalamientos en su contra fueran ciertos y aseguró que acudiría a instancias legales para demostrarlo.

En el escrito que compartió en su cuenta oficial de Instagram, el integrante de OV7 se dijo a favor de todos los movimientos que luchen en contra de la violencia hacia las mujeres, pero lamentó que estos mismos movimientos sean usados para causar daño a otras personas con el único fin de obtener un beneficio y adelantó que trabajaría de la mano de sus abogados para conseguir justicia.

"Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal", se puede leer en el documento.

Kalimba también explicó que, por el momento, no hablaría más respecto al tema y agradeció al público por sus muestras de apoyo; sin embargo, durante la reciente visita que el músico hizo al lado de OV7 a Los Ángeles, hizo unas breves declaraciones sobre esta situación, la cual, advirtió se resolverá frente a quien tenga que resolverse: "Todo esto se hace en donde se tiene que hacer, que es justamente frente a un juez", dijo en entrevista para el programa "Despierta América".

El también productor aseguró que no tiene nada más que decir, lo que sí dejó claro es que, al tratarse de un asunto legal, tanto los medios como sus fans pronto tendrán noticias del caso: "Ya puse un comunicado en el cual dejé muy claro que actuaré de manera legal y pronto tendrán respuesta sobre esto, porque efectivamente será un caso legal", agregó.

Hasta este martes, se desconoce si el cantante ya inició con el proceso en contra de Galindo, sin embargo, la también actriz detalló que ella también tomará cartas en el asunto y denunciará de manera formal los presuntos hechos de los que fue víctima.

Hace unos días y a mediante un extenso video, Melissa Galindo señaló haber sufrido abuso y acoso por parte de Kalimba en 2021, cuando participó como telonera en uno de los shows del cantante.

En su relato, Melissa detalló que tras el concierto parte del equipo del cantante y ella acudieron a un bar local para celebrar, posteriormente abordó la misma camioneta que el OV7 con la intención de dirigirse a su hotel, pero en el trayecto éste la habría tocado sin su consentimiento.

Además, explicó que esta no fue la única vez. Semanas después y ante la insistencia de su mánager, accedió a salir de nueva cuenta con Kalimba (y algunas personas más) y cuando iban a la casa del famoso el volvió a hacerle tocamientos indebidos, además de que le insistió para que mantuvieran un encuentro íntimo.

Galindo aseguró que le costó mucho tiempo y trabajo decidirse a romper el silencio, sin embargo, su única intención era evitar que alguien más viviera una experiencia similar a la suya.