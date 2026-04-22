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KAROL G DARÁ CONCIERTOS EN MÉXICO

Por El Universal

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
KAROL G DARÁ CONCIERTOS EN MÉXICO

"La bichota" llegará a México, la mañana de este martes 21 de abril Karol G anunció dos conciertos en el país como parte de su gira "Viajando por el mundo Tropitour". Fue mediante un comunicado en redes sociales que se dio a conocer la visita de la colombiana a Monterrey y la Ciudad de México para este mismo 2026.

Karol G subirá a la tarima del Estadio BBVA y el Estadio GNP, los próximos viernes 6 y 13 de noviembre respectivamente, en lo que por ahora serán sus únicas dos presentaciones en territorio nacional. En el mismo comunicado se dieron a conocer las fechas a tener en cuenta para aquellos que quieran comprar boletos, tanto en preventa como en venta general que en esta ocasión correrá a cargo de un banco poco habitual en este tipo de eventos, pues no será ni HSBC ni Banamex.

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