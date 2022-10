Kate del Castillo llega a los 50 años en medio de polémicas

A-AA+

La actriz mexicana Kate del Castillo cumple hoy 50 años. Su vida y carrera se han dividido entre la dualidad de ser una orgullosa representante latina a nivel internacional y una polémica figura sobre varios asuntos de su vida privada.

Siendo hija del primer actor Eric del Castillo, la vida de Kate siempre ha tenido cierto carácter público que en muchas ocasiones le ha jugado en contra; sin embargo, también ha aprovechado su fama para levantar la voz como activista. En 2009 fue nombrada embajadora de la Comisión Mexicana de Derechos humanos y ha participado en campañas contra la trata de personas, entre otras causas.

En honor a su aniversario aquí recordamos algunos de los momentos más polémicos de Kate del Castillo:

Víctima de violencia

En el año 2001 se casó por primera vez con el futbolista y exintegrante de la selección mexicana Luis García; sin embargo, se divorciaron tres años después en medio de un escándalo por la violencia que la actriz vivió durante su matrimonio.

"Yo pensé que tenía una autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera la escuela", contó Del Castillo a "Los Ángeles Times".

Se casa con un hombre menor

En 2009 durante una ceremonia en Las Vegas contrajo nupcias con el actor y empresario Aarón Díaz. En ese entonces fue criticada por la diferencia de edad que guarda con Díaz, pues ella es mayor que él por 10 años. Se divorciaron en 2011, también entre varias especulaciones de celos por parte de Díaz.

Su encuentro con "El Chapo"

Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la actriz fue públicamente crítica del retorno del PRI en el poder y uno de sus tuits se hizo viral por haber incitado al narcotraficante más buscado del país, Joaquín "El Chapo" Guzmán, a "traficar con el bien".

En 2016 luego de la recaptura de "El Chapo", el actor estadounidense Sean Peña publicó una fotografía donde aparecen él y Kate junto al criminal. Explicaron que se trató de un encuentro para negociar la creación de una serie inspirada en su vida, pero el gobierno condenó esta acción por tratarse de un encuentro con un prófugo de la justicia por lo que Kate fue llamada a declarar e incluso fue investigada para descartar el involucramiento de Guzmán con los negocios de la actriz. Durante este tiempo a ella se le fue negado el acceso a México.

Declaraciones contra Televisa

Junto a la plataforma de streaming Netflix en 2017 decidió contar su versión de los hechos sobre su controversial encuentro con Joaquín Guzmán. Se expuso en un documental llamado "Cuando conocí al Chapo", en él también habló de su paso por Televisa durante 12 años e hizo algunas confesiones muy controvertidas, siendo la más destacada una acusación contra la empresa a la que señaló que hacían eventos en las que sexualizaban a las actrices, quienes eran convocadas para "entretener" a varios inversores.

"La primera vez que me invitaron yo estaba haciendo ´Muchachitas´ y yo tenía a mi novio, que era Ari Telch. Entonces dije ´ay muchas gracias, Ari y yo vamos a estar ahí´, y me dijeron ´no, no, nada más estás tú invitada´. Les dije, ´¿sabes qué?, no, no se me antoja ir, muchas gracias´. Y cuando colgué me hablaron y me dijeron: ´¿Cómo que no vas? Casi casi me dijeron ´no te estamos preguntando´, cuando a mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté´", contó.

Después un grupo de diputados demandaron a la actriz para que pidiera una disculpa pública por haber señalado "de manera ligera y sin fundamentos ni nombres" a artistas mexicanas de prostituirse.

Críticas por su acento y arreglos estéticos

El momento controvertido más reciente que vivió la empresaria fue durante la ceremonia de los Premios Billboard de la música latina 2022 donde fue, junto a Jaime Camil, la conductora principal.

En redes sociales consideraron que su pronunciación era exagerada en el seseo y trataba de imitar el acento español. La compararon con Paulina Rubio a quien han criticado por esta misma razón